Updates für Windows 11: Android-Apps, Taskleiste, Editor und Media-Player

Microsoft hat ein erstes großes Update für Windows 11 freigegeben. Dieses sogenannte Feature-Update ermöglicht die Nutzung von Android-Apps aus Amazons Appstore, allerdings vorerst nur in den USA. Außerdem wurden die Taskleiste, der Media-Player und der Texteditor überarbeitet. Microsoft verspricht, ab sofort kontinuierliche Updates dieser Art herauszubringen, anstatt auf feste Feature-Updates zweimal pro Jahr zu warten.

Die Android-Apps auf Windows 11 gehören noch zu Microsofts öffentlichem Preview-Programm und sind auf Apps aus Amazons Appstore und Anwender in den Vereinigten Staaten beschränkt. Microsoft verspricht im eigenen Blog, im Laufe des Jahres die Verfügbarkeit des Amazon-Appstores auszuweiten.

Zur Nutzung der Android-Apps unter Windows 11 werden überdies höhere Systemanforderungen vorausgesetzt als für das Betriebssystem selbst. So sind dafür laut Ars Technica moderne Prozessoren ab Intel Core i3 der achten Generation oder AMD Ryzen 3000, eine SSD statt einer mechanischen Festplatte, mindestens acht GByte Hauptspeicher und die Unterstützung von Virtualisierung erforderlich. Amazon und Microsoft nutzen für die Android-Anwendungen das "Windows Subsystem for Android", eine Weiterentwicklung des bisherigen "Windows Subsystem for Linux" (WSL). Zuvor konnten die Android-Apps unter Windows 11 nur über Microsofts Insider-Programm ausprobiert werden – ebenfalls bloß in den USA.

Taskleiste mit Uhr auf mehreren Monitoren

Microsoft hat mit dem Februar-Update auch die Taskleiste erweitert. So gibt es nun Wetternachrichten in der linken Ecke, die sich durch das Überfahren der Maus von selbst öffnen. Sollte die Taskleiste linksbündig und nicht mehr zentriert ausgerichtet sein, erscheint das Wettersymbol rechts. Sind mehrere Monitore angeschlossen, zeigt die Taskleiste fortan auf allen Datum und Uhrzeit an.

Überdies erleichtert Microsoft die Videotelefonie. Die Taskleiste bekommt ein Symbol zum schnellen Ein- und Ausschalten des Mikrofons. Das Teilen des eigenen Bildschirms innerhalb eines Teams-Meetings ist möglich durch einfachen Klick auf die zu teilende App in der Taskleiste.

Texteditor überarbeitet und neuer Media-Player

Der integrierte Texteditor hat laut Microsoft mit dem Februar-Update eine verbesserte Suchfunktion bekommen, unterstützt den Nachtmodus und bietet mehrstufiges Rückgängigmachen und Wiederherstellen. Der neue Media-Player ersetzt die bisherigen Apps Groove-Musik und Windows Media Player. Er unterstützt Audio und Video und ist beim Design besser an Windows 11 angepasst.

Für die Zukunft verspricht Microsoft "kontinuierliche Innovation" für Windows 11, nachdem Windows 10 zuletzt Feature-Updates nur zweimal pro Jahr erhalten hat. Das ist eine Abkehr von der bisherigen Update-Strategie für Microsofts Betriebssysteme.

(fds)