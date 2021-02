Uppspel: Ikea verkauft Gaming-Möbel mit Asus

Die Möbelhauskette Ikea breitet dieses Jahr das eigene Gaming-Sortiment aus. Zusammen mit Hardware-Hersteller Asus entstand die Kollektion Uppspel mit Branding der Marke Republic of Gamers (ROG), darunter erscheinen die günstigeren Ableger Huvudspelare, Utespelare, Matchspel, Gruppspel und Lånespelare. Innerhalb aller Kollektionen verkauft Ikea künftig mindestens einen Schreibtisch sowie optisch dazu passenden Stühle.

Das Herzstück der Uppspel-Zusammenstellung bildet ein elektrisch höhenverstellbar Schreibtisch, der 80 cm tief und 180 cm breit ist. Per Bedienfeld lassen sich Höhen von 72 bis 120 cm einstellen, darunter befinden sich vier vordefinierte Profile. Nutzer können zur Abwechslung also auch stehend am Schreibtisch arbeiten.

Schreibtisch für 515 Euro

Bisher verkauft Ikea die Gaming-Möbel ausschließlich in China. Der Uppspel-Schreibtisch kostet dort umgerechnet etwa 515 Euro, womit er zu den günstigeren Vertretern seiner Art mit elektrischer Höhenverstellung gehört. Wem die Kunststoffplatte nicht zusagt, kann das Gestell mit Motor bestellen und eine eigene Platte montieren.

Im Bundle paart Ikea den Uppspel-Schreibtisch mit einem schwarz-roten Matchspel-Bürostuhl, der mit Netzrückenlehne deutlich schlanker aussieht als traditionelle Gaming-Chairs. Eine rückenfreundliche Synchronmechanik scheint Ikea allerdings nicht einzubauen.

Ab Herbst in Deutschland

Zur weiteren Produktpalette gehören Wandhalterungen mit ROG-Schriftzügen zur Befestigung von Peripherie – etwa fürs Headset, einen Controller, Ladekabel oder Ersatztastatur –, Schubladen-Trolleys und etwa Getränkehalter, die sich am Schreibtisch befestigen lassen.

Laut englischsprachigem Blog will Ikea den internationalen Verkauf der Gaming-Möbel im Oktober 2021 beginnen. Der deutsche Firmenblog bestätigt, dass sie auch in Deutschland im Herbst 2021 eingeführt werden sollen. Bei den Produkten handelt es sich laut Ikea um keine limitierten Auflagen; der Verkauf soll auf unbestimmte Zeit laufen.

(mma)