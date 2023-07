Urlaubsreifes iPhone: Tipps für die Reise im Podcast von Mac & i

Smartphones sollen auch im Urlaub und auf Reisen als nützliche Begleiter dienen. Doch sobald die gewohnten Datenverbindungen fehlen, ist vieles anders: Von Roaming-Tarifen und Kostenfallen über unzuverlässige WLAN-Verbindungen bis zu mobilen Datenfressern gibt es manches zu bedenken, das sich oft schon von der Abfahrt regeln lässt. Das gilt auch für Apps und Accessoires, die auf Reisen zusätzlichen Komfort bringen.

Anzeige

In Episode 50 des Apple-Podcasts von Mac & i besprechen Malte Kirchner und Leo Becker mit ihrem Redakteurskollegen Sebastian Trepesch, wie man iOS und das iPhone auf eine größere Reise vorbereiten kann – und was dabei zu bedenken ist. Zu den Themen gehören eSIMs für die Reise, Einstellungen im Betriebssystem und für iMessage sowie Apps für die Reise wie Offline-Karten. Wir sprechen auch über die Kompass-App der Apple Watch als Nothelfer sowie über nützliches Reisezubehör rund ums iPhone. Zu den weiteren Themen gehört die Insolvenz des E-Bike-Anbieters VanMoof und was solche Ereignisse für immer vernetztere Alltagsprodukte bedeuten.

Die ganze Folge als Audio-Stream (RSS-Feed) zum Anhören und Herunterladen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Apple-Themen, ausführlich besprochen

Der Apple-Podcast von Mac & i erscheint mit dem Moderatoren-Duo Malte Kirchner und Leo Becker seit Anfang 2023 im Zweiwochenrhythmus. Neben Gesprächen mit Gästen zu Fachthemen binden wir dabei auch die Hörerinnen und Hörer sowie aktuelle Entwicklungen stärker ein. Wir freuen uns über Feedback, Kritik und Fragen an podcast@mac-and-i.de.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden

Der Apple-Podcast von Mac & i lässt sich per RSS-Feed (Audio oder Video) mit jeder Podcast-App der Wahl abonnieren – von Apple Podcasts über Overcast bis Pocket Casts. Zum Ansehen oder Anhören findet man ihn auch in Apples Podcast-Verzeichnis (Audio oder Video) und bei Spotify. Auf YouTube erscheinen neue Videos der Aufzeichnung im Kanal von Mac & i.

Anzeige

Einen Überblick über die bisherigen Podcast-Episoden der Mac & i gibt es hier, in der vorausgehenden Folge ging es um iOS 17 & Co – was Apples neue Systeme taugen. Apples kommendes Betriebssystem visionOS sowie das Headset Vision Pro begleiten wir im Podcast TNBT – The Next (Big) Thing.

(lbe)