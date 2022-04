VBB: Handytickets künftig nach einer Minute nutzbar

Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin und Brandenburg können Handytickets künftig erst nach einer Blackout-Minute nutzen. Damit sollen sie dazu gebracht, sich ihre Tickets vor dem Betreten von Bussen und Bahnen zu kaufen. Gegenüber der bisherigen Regelung erlangt das Ticket damit aber schon eine Minute früher Gültigkeit. Die Änderung betrifft alle Apps von VBB, BVG sowie den DB Navigator der Deutschen Bahn und wird schrittweise ausgerollt.

Nach dem Kauf eines Tickets wird der Barcode des Handytickets nun zunächst ausgegraut und ist damit nicht lesbar. Erst nach Ablauf des Countdowns wird das Ticket gültig. Mit der neuen Funktion soll verhindert werden, dass Schwarzfahrer bei Kontrollen in Bussen und Bahnen über ihr Smartphone noch schnell ein Ticket nachkaufen und damit Strafen umgehen. Nach den Tarifbestimmungen müssen die Fahrkarten immer vor Antritt der Fahrt gekauft werden.

So sieht der Barcode-Blackout nach Kauf einer VBB-Fahrkarte im DB Navigator künftig aus. (Bild: Deutsche Bahn)

4500 Bußgelder für Handytickets

Bislang verwendete die VBB einen Zwei-Minuten-Zähler in den Apps, der nach dem Kauf des Fahrscheins angezeigt wurde. Das Ticket war zwar lesbar, bei Kontrollen konnte das Personal aber durch die Anzeige sehen, ob die kontrollierte Person das Ticket gerade erst erworben hat. In vielen Fällen erklärten die Kontrolleure die Fahrkarte binnen der ersten zwei Minuten nach Kauf für ungültig. 4500 Personen mussten laut eines Berichts des Deutschlandfunks im Jahr 2021 Bußgelder zahlen, weil die Kontrolleure ihr Handyticket nicht akzeptiert hatten. Mit der Änderung will die VBB Diskussionen bei Kontrollen vermeiden und Rechtssicherheit für Fahrgäste und Kontrolleure schaffen.

Die BVG-App hat die neue Funktion bereits seit einem Update am Mittwoch. Der DB Navigator wird laut VBB am 12. April aktualisiert. Alle weiteren Apps der BVG folgen Anfang Mai. Die VBB-App Bus & Bahn soll erst in der zweiten Jahreshälfte nachgerüstet werden.

(mki)