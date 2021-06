VDA zu Elektroauto-Ladenetzen: Niederlande vorn, Deutschland weiter hinten

Im Verhältnis des Bestands an allen Pkw zu öffentlichen Ladepunkten sind die Niederlande in Europa vorn, sagt der Verband der Automobilindustrie (VDA), darauf folgen Norwegen und Schweden. Deutschland steht in seiner Rangliste unter 31 europäischen im Mittelfeld; nach der absoluten Anzahl der Ladepunkte steht Deutschland beim VDA zwar auf dem zweiten Platz, im Verhältnis zum Pkw-Gesamtbestand ist die Bundesrepublik unterdurchschnittlich.

Der VDA geht davon aus, dass der Umstieg auf ein Elektroauto umso attraktiver ist, je mehr öffentliche Ladepunkte es gibt. In Deutschland zählt die Auto-Lobby gut 47.000 Ladepunkte und 47,7 Millionen Pkw, das macht 1000 Autos pro Ladepunkt. In den Niederlanden kommen auf 8,9 Millionen Pkw gut 82.000 Ladepunkte. Der Durchschnitt aller betrachteter EU- und EFTA-Länder plus Großbritannien beträgt 887 Pkw pro Ladepunkt.

"Flächendeckung in weiter Ferne"

"Eine europaweite Ladeinfrastruktur ist derzeit nicht vorhanden, der flächendeckende Ausbau liegt leider in weiter Ferne", schließt VDA-Präsidentin Hildegard Müller aus den Zahlen. Wenn die EU-Kommission Neuwagen künftig nur noch mit Elektroantrieb zulassen wolle, müsse sie für ein flächendeckendes Ladenetz überall in Europa sorgen.

Die Zahl der Ladepunkte beruht auf den Daten der europäischen Beobachtungsstelle für alternative Kraftstoffe EAFO mit Stand vom ersten Quartal 2021. Die Pkw-Bestände beruhen auf den Angaben der nationalen Zulassungsämter und Verbände. Ein Ladepunkt ist definiert als "Schnittstelle, mit der jeweils ein E-Fahrzeug geladen werden kann" nach der EU-Richtlinie zum Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe AFID.

Rang Land Ladepunkte Pkw Pkw/LP 1 Niederlande 82263 8938572 109 2 Norwegen 19119 2816038 147 3 Schweden 13854 4887904 353 4 Luxemburg 1131 426346 377 5 Belgien 11222 5813776 518 6 Island 490 269825 551 7 Schweiz 8042 4623952 575 8 Österreich 8480 5039548 594 9 Frankreich 45990 33020000 718 10 Dänemark 3647 2651726 727 Durchschnitt EU+GB+EFTA 321074 284659366 887 11 Finnland 3757 3574570 951 12 Deutschland 47076 47715977 1014 13 Vereinigtes Königreich 33832 35168259 1039 14 Slowenien 1076 1165371 1083 15 Portugal 3311 5282970 1596 16 Irland 1324 2117463 1599 17 Ungarn 2103 3812013 1813 18 Slowakei 1254 2321608 1851 19 Estland 395 794926 2012 20 Kroatien 854 1724900 2020 21 Italien 17397 39545232 2273 22 Lettland 291 727164 2499 23 Spanien 8020 25008216 3118 24 Malta 96 305941 3187 25 Tschechien 1309 5989538 4576 26 Polen 3157 23698718 7507 27 Bulgarien 372 2829946 7607 28 Zypern 69 550695 7981 29 Litauen 174 1498688 8613 30 Rumänien 655 6902984 10539 31 Griechenland 314 5406551 17218 Quelle: VDA

