VMware Fusion 12: Support für macOS 11 und kostenlos für Privatnutzer

VMware hat eine neue Version der für Macs gedachten Virtualisierungssoftware Fusion vorgestellt: Fusion 12 Player löst die bisherige Standard-Version von Fusion ab und wird für die private Nutzung kostenlos sein, wie VMware am Donnerstag mitteilte, eine Pro-Version wird weiterhin parallel dazu angeboten. Zu den großen Neuerungen zählt Support für macOS 11 Big Sur, das sich sowohl auf dem Host als auch in virtuellen Maschinen einsetzen lässt.

Fusion in macOS 11 ohne Kernel-Erweiterung

In macOS 11 muss VMware ebenso wie Konkurrent Parallels auf Apples Hypervisor-Schnittstelle zur Virtualisierung von Betriebssystemen zurückgreifen. Die Installation von Kernel Extensions erübrigt sich damit künftig, das werde Fusion auch sicherer machen und für die weitere Zukunft von macOS rüsten, so der Hersteller.

Fusion 12 wird zum Start macOS 10.15 Catalina in vollem Umfang unterstützen, merkt VMware an, der Support für Big Sur folge dann nach Freigabe des Betriebssystems durch Apple.

Weitere Neuerungen

Fusion 12 unterstützt außerdem eGPUs, so dass grafikintensive Prozesse an einen externen Grafikchip ausgelagert werden können. VMware verweist dabei auf Apples Liste von unterstützten Grafikkarten und Gehäusen, Voraussetzung ist ein Mac mit Thunderbolt 3.

Neu ist außerdem der Support für DirectX 11 und OpenGL 4.1. Nutzer sind zudem in der Lage, virtuellen Maschinen bis zu 8 GByte an Grafikspeicher zuzuweisen, um die 3D-Leistung zu verbessern. Entwickler können in Version 12 zudem lokale Kubernetes Cluster einreichten. Mit Unterstützung für APFS lasse sich macOS nun von der Wiederherstellungspartiton leichter als virtuelle Maschine installieren, schreibt VMware.

Fusion 12 Player sei zwar für die private Nutzung kostenlos, für den kommerziellen Einsatz ist aber der Kauf einer Lizenz erforderlich, betonte VMware. Die Lizenz kostet nun knapp 150 US-Dollar, der Upgrade-Preis liegt bei 80 US-Dollar. Fusion 12 Pro wird für knapp 200 US-Dollar angeboten und erlaubt die Verwendung auf bis zu drei Geräten – darunter neben Macs auch Windows- oder Linux-PCs mit Workstation Pro. Kunden, die Fusion 11.5 nach dem 15. Juni 2020 erworben haben, sollen automatisch einen Lizenzschlüssel für die kommerzielle Nutzung von Fusion 12 Player erhalten.

[Update 20.8.2020 17 Uhr] Einen genauen Veröffentlichungstermin hat VMware für Fusion 12 noch nicht genannt, es dürfte erst in den nächsten Wochen erscheinen – spätestens bis Ende Oktober. (lbe)