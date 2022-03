VMware: Neue Netze für Äthiopien und Südamerika

Der US-amerikanische Virtualisierungsspezialist VMware gibt auf dem MWC Partnerschaften mit Kommunikationsunternehmen bekannt, die 5G im Blick haben.

Derzeit baut der kenianische Kommunikationsdienstleister Safaricom in Äthiopien ein Kommunikationsnetz für den kommerziellen Start auf. Die VMware Telco Cloud Platform soll dabei als Basis dienen. Safaricom will das VMware-Angebot in seinen IT-Umgebungen, im Telekommunikationsnetz in Äthiopien und in anderen Netzwerken einsetzen. Kernfunktionen der Plattform sind Bereitstellung und Betrieb herstellerübergreifender Virtual Network Functions (VNF) und Cloud-native Network Functions (CNF) in 5G.

Auf der grünen Wiese

Für VMware ist das Projekt eher außergewöhnlich. Anders als in den meisten Fällen handelt es sich bei dem Konzept in Äthiopien um ein Greenfield-Netzwerk. Das bedeutet, dass sich Safaricom nicht mit veralteten Technologien und Architekturen arrangieren muss, das Netz wird von Grund auf neu und dem gegenwärtigen Standard entsprechend aufgebaut. Das Telekommunikationsunternehmen verspricht sich davon, das wirtschaftliche Potenzial des Landes zu fördern und eine positive Zukunft für die Menschen schaffen zu können.

Erwähnenswert ist außerdem die Kooperation von VMware und Millicom, einem Telekommunikationsunternehmen, das in neun Ländern Lateinamerikas unter dem Namen Tigo Kabel- und Mobilfunkdienste anbietet. Tigo entschied sich für die VMware Cloud, um seine Servicebereitstellungen, die zunächst ohne gemeinsames Betriebsmodell oder eine einheitliche Technologieplattform in unterschiedlichen Silos verteilt wurden, zu standardisieren. Nach der Modernisierung der bestehenden Abläufe hat Tigo sein Augenmerk auf 5G gerichtet: Zusammen mit VMware will das Unternehmen zu einer hybriden Multi-Cloud- und Cloud-Native-Umgebung expandieren.

Informationen zur Partnerschaft mit Safaricom finden sich auf der VMware-Website.

