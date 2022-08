VMware-Updates: Schnelles Handeln "extrem wichtig"

VMware veröffentlicht Updates für insgesamt zehn Schwachstellen in diversen Produkten. Eine Authentication Bypass Vulnerability (CVE-2022-31656) hat es besonders in sich: Sie erlaubt einem Angreifer administrativen Zugang ohne Passwort über das User Interface von VMware Workspace ONE Access, Identity Manager und vRealize Automation. VMware selbst erklärt in einem Blog-Beitrag, es sei "extrem wichtig" jetzt schnell zu handeln, um die Lücken zu schließen.

Konkret betroffen sind folgende Produkte:

VMware Workspace ONE Access (Access)

VMware Workspace ONE Access Connector (Access Connector)

VMware Identity Manager (vIDM)

VMware Identity Manager Connector (vIDM Connector)

VMware vRealize Automation (vRA)

VMware Cloud Foundation

vRealize Suite Lifecycle Manager

Nutzer der Produkte sollten die empfohlenen Updates zügig einspielen. Das VMware-Advisory VMSA-2022-0021 listet die einzelnen Lücken und die jeweils empfohlenen Maßnahmen auf.

(ju)