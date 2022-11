VMware will Kunden die Cloud-Migration finanzieren

VMware bietet seinen Firmenkunden künftig an, für sie die Migration in die Cloud zu stemmen. Das auf dem firmeneigenen Blog angekündigte Multi-Cloud Adoption Program (MCAP) soll Unternehmen mit Kontakten zu VMwares Partnern als auch mit direktem Funding unterstützen. Der Virtualisierungsanbieter begibt sich damit in die Position des Vermittlers. Er verspricht, Aufwand und Risiken abzufedern, die mit der Migration von Workloads einhergehen. Dafür kann VMware Einfluss darauf nehmen, welche Partner den Service bereitstellen.

Das MCAP ist ein weiterer Schritt von VMware, die Brücke zwischen virtualisierten Anwendungen und der Cloud zu schlagen. Bereits in der Vergangenheit legte das Unternehmen Pakete wie Azure VMware Solution (AVS), VMware Cloud on AWS (VMC) und die Google Cloud VMware Engine (GCVE) auf. On-Premises vorgehaltene Workloads, die bereits in VMware liefen, konnten so relativ problemlos in die Cloud gehoben werden. Dort befinden sich die Anwendungen dann weiterhin in einer von VMware-Umgebung. Ziel ist, dass VMware und die großen Cloud-Dienstleister gleichermaßen profitieren.

Positionierung als Multi-Cloud Spezialist

Das Multi-Cloud Adoption Program vertieft dies jetzt: VMware steht nicht mehr nur bereit, wenn Unternehmen die Cloud nutzen wollen – der Anbieter schafft vielmehr zusätzliche Anreize, diese Migration in Gang zu setzen. Dass dies dann ausgewählte Partner technisch unterstützen, kann für Kunden, die die nötigen Kompetenzen nicht im Haus haben, natürlich hilfreich sein. Gleichzeitig konsolidiert VMware damit aber auch den Einfluss, den seine Partner im Bereich der Cloud-Dienste haben: Ihnen werden wachsende Service-Erträge und Joint-Sales in Aussicht gestellt.

VMware versucht sich so einmal mehr stärker als Spezialist für Multi-Cloud-Lösungen zu positionieren. Die Nutzung mehrerer Clouds ist seit jeher ein Feld, das Stolperfallen birgt, der Virtualisierungsanbieter bietet jedoch an, diese dank der engen Vernetzung mit führenden Cloud-Anbietern zu umschiffen. Unternehmen, die dieses Angebot in Anspruch nehmen, müssen für diese Hilfestellung jedoch Entscheidungsfreiheit abgeben – und auf die bereitgestellten Lösungen vertrauen. Zuletzt äußerte sich die Gefahr eines solchen Universal-Ansatzes in einer kritischen Sicherheitslücke in VMwares Cloud Foundation.

Das neu aufgelegte Programm fällt außerdem mitten in die 61 Milliarden US-Dollar schwere Akquise VMwares durch Broadcom. Zuletzt war das Virtualisierungsunternehmen zu einer Strafe von 8 Millionen US-Dollar verurteilt worden, weil es mithilfe der verzögerten Auslieferung von Lizenzen seine Umsätze verschleiert hatte. Wie die getäuschten Investoren nun auf die Zukunftsaussichten durch das MCAP und die resultierende Kundenbindung reagieren, bleibt offen.

(kki)