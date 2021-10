VMworld 2021: Kostenlose Kubernetes-Plattform "Tanzu Community Edition"

Derzeit führt VMware – auch in diesem Jahr als rein virtueller Event – seine Hausmesse VMworld durch. Wenig überraschend spielt der Container-Orchestrator Kubernetes eine wichtige Rolle in der strategischen Ausrichtung des Herstellers zu einem Multi-Cloud-Anbieter und Sparringspartner für Entwickler. Das für seine hohe Komplexität bekannte Kubernetes stellt Unternehmenskunden vor große Herausforderungen beim Einrichten und Betrieb der Containerplattform. Daher zeigt sich der Hersteller auf der VMworld in Bezug auf Kubernetes äußerst engagiert, die Entwicklergemeinde und seine Kunden mit Open-Source-Aktivitäten zu unterstützen.

Mit dem selbstgesetzten Ziel, seine Unternehmenskunden beim Weg in die Multi-Cloud-Welt zu begleiten, erweitert VMware sein Portfolio an Tanzu-Produkten, die sich vornehmlich an Entwickler wenden. Unter den Neuerscheinungen befindet sich auch die "Tanzu Community Edition". Mit dem Release der Open-Source-Software will VMware für Entwickler die Einstiegshürde bei Kubernetes senken.

Die Community im Blick

Bei der Tanzu Community Edition handelt es sich um eine kostenfrei erhältliche Kubernetes-Umgebung, die auf der gleichen Codebasis aufbaut wie VMwares "große" Tanzu-Editionen für die Cloud oder das Rechenzentrum. Sie wendet sich sowohl an Einsteiger als auch an aktive Entwicklerinnen und Entwickler und lässt sich in der Cloud, aber auch direkt auf dem PC installieren.

Die Software ist frei verfügbar und ohne Angabe persönlicher Daten sofort herunterladbar. Unter Download gibt es Binaries für Linux, Windows und MacOS, jeweils auf x86 Basis. Begleitend bietet VMware unter Deploying Apps and Microservices with Tanzu Community Edition |VMware Tanzu Developer Center eine geführte Lernumgebung an.

Wer weitere Produkte aus dem Tanzu-Portfolio testen möchte, findet online eine ganze Reihe kostenfreier Hands-on-Lab-Umgebungen, die sich direkt im Browser ausprobieren lassen. Weitere Lernangebote, speziell für Kubernetes, bündelt VMware unter kube.academy und learn.tanzu.io. Viele davon lassen sich auch für herstellerneutrales "Vanilla Kubernetes" nutzen.

(avr)