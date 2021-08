VORAUS:schau live ab 18 Uhr: Die Großstadt – ein Auslaufmodell?

Im neuen Online-Format "VORAUS:schau live" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) in Kooperation mit Heise betrachten Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft über die kommenden zwölf Monate hinweg die Welt von morgen aus einem zukunftsgerichteten, nachhaltigen und lösungsorientierten Blickwinkel.

Die zentralen Fragen der Veranstaltungsreihe: Welche Zukunftstrends sind schon heute sichtbar und wie werden sich diese in Zukunft entwickeln? Welche Zukunftsszenarien sind denkbar und wie können wir diese bereits jetzt mitgestalten? Dabei werden verschiedene Bereiche unseres Alltags aufgegriffen: von der Zukunft des Wohnens über unsere Gesundheit und Alterungsprozesse bis hin zu den Themen Bildung und Arbeit.

Auslaufmodell Großstadt?

In der zweiten Folge der sechsteiligen Reihe "VORAUS:schau live" diskutieren wir, ob die Großstadt ein Auslaufmodell ist. 16 Prozent der Deutschen sind der Meinung: Großstädte sterben aus. Nimmt der Trend sich verdichtender Städte wirklich ein Ende – und was würde das für unsere Wohnorte der Zukunft bedeuten? Wie können Städte und Kommunen in Zukunft ein lebenswertes Wohnen für alle sicherstellen? Diesen Fragen widmen sich Prof. Dr. Dr. Martina Schäfer und Holger Glockner, führende Köpfe im Bereich Foresight, im Livestream. Schäfer ist Expertin für nachhaltige Regionalentwicklung an der Technischen Universität Berlin, Glockner Experte für Zukunftsforschung bei Z_punkt.

Die Sendung ist am Montag, 30.08., ab 18 Uhr auf der Seite des BMBF im Live-Stream verfügbar, zudem kann die Sendung auf dem Youtube-Kanal von heise online verfolgt werden. Die Teilnahme ist für alle offen und kostenfrei. Dr. Jo Schilling vom Innovationsmagazin Technology Review, das Medienpartner der Veranstaltung ist, moderiert die Q&A-Sessions zu Zukunftsfragen. Bis Juni 2022 sind noch vier weitere Folgen der "VORAUS:schau live" geplant. Die nächste Q&A findet am 27. Oktober statt.

(bsc)