VORAUS:schau live ab 18 Uhr: Wie kann man die Zukunft besser planen?

Gerade die aktuelle Pandemie ist es, die unsere Fähigkeiten, mit der Zukunft und künftigen Szenarien zu planen, fordert. Bleiben Schulen und Kitas offen? Wie sieht es mit dem Arbeiten von zu Hause aus? Sollte man schon Urlaub buchen? All dies sind momentan Unsicherheiten, die wir in unsere Zukunftsplanung einbeziehen müssen. Doch auch abseits der Pandemie müssen wir täglich künftige Szenarien einschätzen und die bestmöglichen Handlungen für uns daraufhin abwägen. Da ist es nicht verwunderlich, wenn 43 Prozent der Deutschen laut einer repräsentativen Meinungsumfrage von Civey angeben, gerne besser mit Unsicherheiten der Zukunft umgehen zu können. Und knapp ein Drittel der Befragten belastet es, nicht zu wissen, was auf uns zukommt.

Die vierte Folge "VORAUS:schau live" vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) setzt sich daher mit diesem Themenkomplex speziell in einer digitalisierten Lernwelt auseinander. Die Online-Veranstaltung, die in Kooperation mit Heise Medien realisiert wird, trägt den Titel "Die Zukunft der Bildung" und findet am 24. Januar um 18 Uhr statt. Der Livestream kann auf der Seite des BMBF als auch weiter unten in diesem Beitrag verfolgt werden. Das Format einer Q+A-Session bietet zudem die Möglichkeit, auch auf Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer einzugehen. Dazu wird während der Veranstaltung ein QR-Code eingeblendet, der zur Event-Website führt, wo man seine Frage eintippen kann.

Bildung spielt wesentliche Rolle

Cornelia Daheim, Future Impacts Consulting, BMBF-Zukunftskreis (Bild: Arnd Drifte)

Mit zwei Zukunftsexperten wird der Begriff der "Futures Literacy" erläutert. Der bezeichnet, wie wir Zukünfte "lesen und denken" und soll die Menschen zum aktiven Zukunftsdenken befähigen. Dabei spielt Bildung eine wesentliche Rolle. Daher steht im Fokus der "VORAUS:schau live", wie die zunehmende Digitalisierung der Lern- und Arbeitswelt unsere Art zu lernen künftig verändern wird. Wie sehen beispielsweise die Interaktionen mit Menschen oder mit der Technik in einer digitalisierten Lernwelt aus?

Michael Astor, Prognos AG, BMBF-Zukunftsbüro (Bild: Fotos Koroll)

In den vorherigen Folgen der "VORAUS:schau live" waren stets Expertinnen und Experten des Zukunftskreises und Zukunftsbüros zu Gast, die dem BMBF beratend zur Seite stehen und damit zu dessen Strategischer Vorausschau beitragen. So auch in der heutigen Folge: Cornelia Daheim ist Vorsitzende des BMBF-Zukunftskreises und Inhaberin der Firma Future Impacts Consulting. Sie stellte gerade in dem vergangenen Jahr der Pandemie einen erhöhtes Interesse fest, sich mit der Zukunft auseinander zu setzen. Dies sehe sie nicht nur im Umfeld von Organisationen und Betrieben, sondern auch in der Bevölkerung. "Viele wünschen sich für die Planung mit 'Szenarien' mehr Handwerkszeug und Kompetenz, um mit solchen Situationen besser umgehen zu können – auch jenseits der Pandemie", so Daheim.

Gemeinsam mit Michael Astor, Experte für Foresight und Mitglied im BMBF-Zukunftsbüro, erläutert sie in der digitalen Q&A-Veranstaltung, welche Kompetenzen wir brauchen, um uns die Zukunft zu erschließen und unsere Gesellschaft fit dafür zu machen. Dr. Jo Schilling, Redakteurin beim Innovationsmagazin MIT Technology Review, moderiert die Q&A-Veranstaltung. Schilling hat Chemie studiert und sich nach ihrer Promotion gegen die Forschung und für den Journalismus entschieden. Sie arbeitete viele Jahre als freie Wissenschaftsjournalistin, bevor sie zu Heise Medien kam.

Bis Juni 2022 sind noch zwei weitere Folgen der "VORAUS:schau live" geplant.

