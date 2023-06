VPN nun auch offiziell fürs Apple TV

Wer bislang mit seiner Apple-Multimediabox VPN-Dienste nutzen wollte, konnte das nur über Umwege tun – beispielsweise, in dem er oder sie den heimischen Router entsprechend konfigurierte, sollte das Gerät überhaupt über diese Funktion verfügen. Mit tvOS 17 ändert Apple dies nun: Künftig werden, wie schon unter macOS, iOS oder iPadOS, direkt im Betriebssystem Einstellungen für ein Virtual Private Network möglich.

Für Firmen und Vielgucker

Diese und andere Änderungen hat Apple kürzlich angekündigt – sie stecken auch bereits in der ersten Entwicklerbeta von tvOS 17. "Wir liefern eine VPN-Unterstützung für Drittanbieter, die es Entwicklern ermöglicht, VPN-Apps für Apple TV zu erstellen. Dies kann Nutzern in Unternehmen und im Bildungswesen zugutekommen, die auf Inhalte in ihren privaten Netzwerken zugreifen möchten", schreibt der Hersteller. Er denkt dabei unter anderem an die Nutzung von Apple-TV-Geräten in Hotels oder auf Konferenzen, wo es oft notwendig ist, sicher auf Daten aus dem Firmennetz zuzugreifen.

Allerdings bringt die VPN-Unterstützung auch für Vielgucker und Unterhaltungsfans Vorteile. Diese könnten einen der zahlreichen Anbieter nutzen, um eine IP-Adresse aus anderen Weltregionen zu erhalten – beispielsweise, um Geoblockaden zu umgehen. Apple erwähnt diesen Punkt zwar nicht, es wäre aber ungewöhnlich, wenn Video-Apps – etwa Netflix oder Zattoo – von dem VPN-Support ausgenommen würden. Bekannt ist allerdings, dass iOS-Dienste das VPN umgehen können.

tvOS 17 wird ein großes Update

Auch an anderer Stelle liefert tvOS 17 Neuerungen. Dazu gehört die sogenannte Kamera-Übergabe (Continuity Camera), mit der sich ein iPhone oder iPad als Kamera für Apple TV nutzen lässt. So wird der Fernseher zu einem Videokonferenzsystem samt Mikrofon, das ebenfalls vom iOS- oder iPadOS-Geräte gestellt wird.

Die Kamera-Übergabe ist auch der Karaoke-App Apple Music Sing im Einsatz – Nutzer können sich im Fernseher dann sehen. Umgebaut wurde außerdem das Kontrollzentrum mit mehr Personalisierung. Apple erlaubt es Nutzern schließlich, ihre Apple-TV-Fernbedienung per iPhone zu suchen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)