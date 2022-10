VR: Microsoft und Meta bringen Xbox Cloud Gaming auf die Quest

Nutzerinnen und Nutzer der Quest 2 von Meta können bald die Spiele des Xbox Game Pass Ultimate spielen. Microsoft will sein Spieleabo als Cloud-Variante auf das VR-Headset bringen, kündigten Mark Zuckerberg und Satya Nadella beim Connect-Event am Dienstagabend an.

Mit der Meta Quest 2 lassen sich dann die Spiele des Xbox Game Pass Ultimate streamen, wie es beispielsweise auch an Fernsehern, im Browser oder auf dem Handy möglich ist. Die Spiele werden auf einen virtuellen 2D-Bildschirm innerhalb der VR-Umgebung gestreamt, sind also nicht als native VR-Version verfügbar.

Gespielt wird dann über das gewöhnliche Xbox-Gamepad, das zu diesem Zweck an das Standalone-Headset von Meta gekoppelt wird. Voraussetzung ist ein Abonnement von Xbox Game Pass Ultimate, einen Release-Termin für die Quest-Umsetzung gibt es noch nicht. Microsoft und Meta haben am Dienstag eine Partnerschaft fürs Metaverse angekündigt, in deren Rahmen unter anderem Produktivitätsanwendungen von Microsoft 365 in den Virtual und Mixed Realities von Meta angeboten werden sollen.

Von Virtual zu Mixed Reality

In Deutschland hat Meta den Verkauf seiner AR-Brillen im September 2020 eingestellt, nachdem das Bundeskartellamt ein Missbrauchsverfahren eingeleitet hatte. Die Meta Quest 2 wird daher nicht in Deutschland angeboten. Auch die am Dienstag angekündigte Meta Quest Pro wird bis auf Weiteres hierzulande nicht erhältlich sein.

Die Quest Pro ist im Gegensatz zu früheren Quest-Headsets kein reines VR-Gerät, sondern eine Mixed-Reality-Brille. Sie kann Spielgrafik mit der realen Welt verschmelzen lassen, indem sie virtuelle Elemente ins Blickfeld des Trägers einblendet. Mit Mixed Reality sieht Meta flexible Einsatzszenarien, die mit reinen VR-Geräten nicht möglich wären. Zum Beispiel soll die Quest Pro hybride Meetings eröffnen, bei dem manche Teilnehmer vor Ort sind und auf dem herkömmlichen Weg interagieren können, während andere zugeschaltet sind.

(dahe)