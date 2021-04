VSS Imagine: Virgin Galactic stellt neuen Weltraumgleiter vor

Das US-Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic hat mit der VSS Imagine einen neuen Raumgleiter vorgestellt, der leistungsfähiger sein soll als die Vorgänger und sich durch eine spiegelnde Oberfläche auch äußerlich unterscheidet. Die VSS Imagine sei das erste SpaceShip III und man arbeite bereits am nächsten, der VSS Inspire. Die Vorstellung des neuen Modells sei ein Meilenstein auf dem Weg zu den geplanten 400 Flügen ins All, die man jährlich durchführen will. Mit der VSS Imagine zeige man, welchen Fortschritt man auf dem Weg dahin bereits gemacht habe, bei Design und im Produktionsprozess, versichert Virgin Galactic. Dabei ist dieser Weg bislang durch mehrere Rückschläge und jahrelange Verzögerungen geprägt.

Den Weltraum noch nicht erreicht

Virgin Galactic arbeitet schon seit Jahren daran, touristische Flüge in den Weltraum anzubieten. Der Tod eines Testpiloten bei einem Absturz verzögerte den ursprünglichen Zeitplan deutlich aber seit einigen Jahren finden wieder Testflüge statt. Bislang wurde dabei aber lediglich der Weltraum erreicht, wenn man die US-amerikanische Definition zugrundelegt, nach der der ab 50 Meilen (etwa 80 Kilometer) beginnt. Die international anerkannte Grenze liegt bei 100 Kilometern. Vor dem jüngsten Testflug vergangenen Dezember war darüber spekuliert worden, ob diese Grenze nun erreicht würde, dann wurde der Flug aber vorzeitig abgebrochen.

Die Raumgleiter von Virgin Galactic werden an einem Trägerflugzeug hängend in die Höhe geflogen, wo sie dann ausgeklinkt werden und ihr eigenes Triebwerk zünden. Damit sollen sie dann kurzzeitig in den Weltraum fliegen, wo die Passagiere die Aussicht und minutenlange Schwerelosigkeit genießen können. Ein Sitzplatz wird inzwischen für 250.000 US-Dollar angeboten, wer fünf bucht, bekommt den sechsten gratis dazu. Hunderte haben bereits Flüge gebucht und halten dem Unternehmen trotz der Verzögerungen die Treue. Zuletzt war ein für Februar angesetzter Testflug in den Mai verschoben worden. Die Aktien der ersten Firma für Weltraumtouristik an der Börse waren daraufhin in die Knie gegangen.

