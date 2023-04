VW Golf 8 läuft mit Modellpflege bis 2030, Nachfolger als E-Auto ab 2028 möglich

Schon seit Monaten wurde gemutmaßt, der Auto-Klassiker VW Golf, zurzeit in seiner achten Generation, könnte keinen direkten Nachfolger bekommen. Diese Frage stellte sich angesichts des Zeitplans von Volkswagen, in dem das Ende des Verbrenners auf 2033 terminiert ist. Nun hat Thomas Schäfer, Markenchef für VW, klar gesagt, dass sein Unternehmen eine Art Kompromiss plane.

Nach Modellpflege bis längstens 2030

In einem Interview mit der Branchenzeitung Automobilwoche sagte er, Volkswagen werde die 2019 vorgestellte Generation 2024 noch einer "großen Produktaufwertung" unterziehen, sie dann aber "bis zum Ende der Dekade" auslaufen lassen. Schäfer sagte – kaum überraschend – auch, dass Volkswagen ein neues Fahrzeug auflegen könnte, sollte sich "die Welt bis 2026 oder 2027 ganz anders entwickeln als erwartet".

"Golf" soll als Marke weiter existieren

Die Marke "Golf" soll bestehen bleiben, allerdings in einer Form, die heute noch keinerlei erkennbare Konturen hat und dann selbstverständlich mit Elektroantrieb. Es müsse schon mehr DNS aus dem damals so revolutionären Käfer-Nachfolger von 1974 drinstecken als etwa im VW ID.2, den Volkswagen daher auch nicht als "Golf" bezeichnet habe. Das sei aber erst zu erwarten, sobald die technische Basis "SSP" für Volkswagens kommende Elektroautos fertig sei, voraussichtlich nicht vor 2028.

Ein künftiger Golf bekommt Elektroantrieb

Volkswagen hat zehn neue Elektroauto-Modelle angekündigt, die der Konzern bis 2026 auf den Markt bringen möchte. Am nächsten an der volkstümlichen Substanz des VW Golf – nach der Meinung der Markenführung jedoch offenbar nicht nah genug an dessen Spirit und Aussehen – ist dabei der für 2025 vorgesehene Kompaktwagen ID.2all, der weniger als 25.000 Euro kosten soll.

