Vaadin 20 nutzt das Gradle-Plug-in in vollem Umfang

Das Vaadin-Entwicklerteam hat Version 20 des Frameworks für Webanwendungen mit Java und TypeScript veröffentlicht. Das Update liefert einige neue Funktionen, darunter offiziellen Support für das Gradle-Plug-in, eine Sammlung neuer Messages-Komponenten sowie integrierte Helfer für die Spring-Security-Authentifizierung.

Maven und Gradle nun gleichberechtigt

Neben dem weit verbreiteten Java Build Tool Maven steht Vaadin-Entwicklerinnen und -Entwicklern nun auch das Plug-in für Gradle mit seinem vollständigen Funktionsumfang offiziell zur Verfügung. Der Support schließt Garantie und automatisierte Integrationstests ein. Das Gradle-Plug-in verwendet die gleichen Funktionen und die gleiche Terminologie wie Maven, sodass Vaadin-Anwendungen mit den identischen Build-Zielen ausgeführt werden können.

Eine Reihe neuer Messages Components eröffnet Entwicklerinnen und Entwicklern neue Anwendungsmöglichkeiten über die Collaboration Engine. So lässt sich mit CollaborationMessageList und CollaborationMessageInput beispielsweise eine Chatfunktion für Anwenderinnen und Anwender innerhalb einer Vaadin-Web-Application umsetzen.

User userEntity = userService.getCurrentUser(); UserInfo userInfo = new UserInfo(userEntity.getId(), userEntity.getName(), userEntity.getImageUrl()); String topicId = "general"; CollaborationMessageList messageList = new CollaborationMessageList( userInfo, topicId); CollaborationMessageInput messageInput = new CollaborationMessageInput( messageList);

Anknüpfend an die Neuerungen in Vaadin 19 bieten nun sämtliche Components Support für TypeScript Type-Definitionen. Beim Verwenden von Components in TS-Code liefert die IDE Auto-Complete-Optionen für verfügbare Events und TypeScript-Types. Darüber hinaus stellt der TypeScript-Compiler automatisch sicher, dass beim Zugriff auf Ereignisdetails in Event-Handlern die richtigen Typen verwendet werden.

Während Vaadin 19 noch einen weiteren Monat lang Support erhält, empfiehlt das Entwicklerteam den Wechsel auf die neue Version. Wer Long-term Support benötigt, sollten hingegen weiter das LTS-Release Vaadin 14 verwenden. Einen zusammenfassenden Überblick sämtlicher Neuerungen in Vaadin 20 bietet der Blogbeitrag zur Veröffentlichung des Release. Weitergehende Details finden sich in den Release Notes auf GitHub.

(map)