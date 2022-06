Valve fährt Produktion des Steam Deck hoch

Valve will in den kommenden Monaten wesentlich mehr Steam Decks verschicken als bisher: Die Produktion des Hybrid-PCs sei beschleunigt worden, teilte der Steam-Betreiber auf Twitter mit. Künftig werde man pro Woche mehr als die doppelte Anzahl an Steam Decks verschicken können wie bisher, heißt es dort.

Das Steam Deck wird nicht im Einzelhandel verkauft, sondern muss direkt bei Valve bestellt werden. Der Steam-Betreiber arbeitet mit einem System an Reservierungen, um die erwartet hohe Nachfrage zu stemmen: Zuerst muss man ein Gerät reservieren und warten. Schließlich wird man per Mail zur eigentlichen Bestellung eingeladen. Ein Vorteil dieses Systems ist die Transparenz: Während Fans von Xbox und Playstation täglich diverse Online-Shops absuchen müssen, genügt bei Valve ein Blick auf die Webseite: Dort wird jederzeit angegeben, wann man mit einer Bestellung liefern kann, wenn man jetzt reserviert.

Neue Bestellungen ab Oktober

Wer noch nicht reserviert hat, muss aktuell laut der Website zum Steam Deck voraussichtlich bis zum vierten Quartal warten, bis er oder sie bestellen kann, also bis mindestens Oktober. Ob sich diese Prognose angesichts der steigenden Produktion noch verbessern wird oder ob sie bereits eingerechnet wurde, ist unklar.

Wer vor einem knappen Jahr zu den Ersten gehörte, die ein Steam Deck reservierten, sollte sein Gerät mittlerweile bereits bekommen haben. Laut Valve werden aktuell die letzten für das zweite Quartal 2022 versprochenen Bestellungen bearbeitet.

Die ersten Exemplare des Steam Deck wurden im Februar verschickt, als vor allem die Software des mobilen Spiele-PCs noch einige Fehler aufwies. Mittlerweile hat Valve per Updates viele dieser Bugs behoben und weitere Verbesserungen vorgenommen. Ein häufiger Kritikpunkt lag etwa in den lauten Lüftern, die selbst beim Videogucken dauerhaft hörbar waren. Ende Mai veröffentlichte Valve ein Update für die Lüfterkurven, das für leiseren Betrieb unter niedriger Last sorgte.

(dahe)