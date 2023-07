VanMoof zahlungsunfähig: E-Bike-Hersteller sucht Weg aus den Schulden

Der niederländische E-Bike-Hersteller VanMoof steht vor finanziellen Problemen: Weil VanMoof seine Schulden nicht mehr bezahlen kann, hat die niederländische Regierung zwei Verwalter zu VanMoof geschickt. Sie sollen gemeinsam mit der Firma Lösungen aus der Zahlungsunfähigkeit finden.

Anzeige

Am 12. Juli hat ein Gericht in Amsterdam VanMoof einen Zahlungsaufschub und eine zweimonatige Frist gewährt, in denen Gläubiger ihre Ansprüche nicht geltend machen dürfen. Das teilte VanMoof mit, nachdem das US-Magazin The Verge über die finanziellen Probleme des E-Bike-Herstellers berichtet hatte. Dem Bericht zufolge kommt für VanMoof sogar ein Verkauf infrage.

Brand Stores geschlossen

Die Brand Stores des Unternehmens in Städten wie Berlin, Amsterdam, London und Paris werden bis auf Weiteres geschlossen, bestätigt VanMoof in einer Mail an heise online. Es handele sich dabei um eine vorübergehende Maßnahme, um die "Sicherheit der Kollegen in den Stores" zu rechtfertigen. Laut The Verge hatten zuvor besorgte und verärgerte Kunden die Retail-Läden des E-Bike-Herstellers besucht, um ihre beim Reparatur-Service eingereichten Räder zurückzuverlangen. Service um Fahrräder laufe auch während der Zeit des Gläubigerschutz normal weiter, versichert VanMoof. Alle ausstehenden Lieferungen und Reparaturen würden bearbeitet.

Bereits Anfang Juli hat VanMoof hat den Verkauf von E-Bikes auf seiner Webseite ausgesetzt. "Wir haben den Verkauf vorübergehend pausiert, um die Produktion und Auslieferung bestehender Aufträge nachzuholen", heißt es in einem Pop-up auf der Webseite des Herstellers.

Insolvenz erst 2022 abgewendet

Einem Bericht des Manager Magazins zufolge konnte VanMoof eine Insolvenz bereits Ende 2022 nur knapp abwenden. Seine Rechnungen konnte das niederländische E-Bike-Unternehmen demnach teilweise nicht mehr bezahlen, weshalb Zulieferer um Aufschub gebeten wurden. 2023 sollen Investoren zusätzliches Geld in VanMoof gesteckt haben, sagte das Unternehmen dem Wirtschaftsmagazin.

Dennoch musste VanMoof zuletzt mehrere Filialen schließen und die Preise senken. Dem Manager Magazin zufolge machte VanMoof mit jedem verkauften Fahrrad einen Verlust. Er soll 2020 insgesamt 47 Millionen Euro nach Steuern betragen haben, 2021 sogar 78 Millionen Euro.

Anzeige

(dahe)