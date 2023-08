"Vary Region": KI-Bildgenerator Midjourney testet eigene Inpainting-Funktion

Nachdem KI-Bildgeneratoren wie Stable Diffusion schon länger über eine Inpainting-Funktion verfügen, testet auch Midjourney die Möglichkeit, KI-generierte Bilder nachträglich zu bearbeiten. "Vary Region" heißt die Funktion von Midjourney, mit der bestimmte Bereiche eines Bildes verändert werden können. So können auch nach der Generierung nicht nur Details, sondern der gesamte Hintergrund bearbeitet werden. Personen und Objekte finden so auch nachträglich noch ihren Platz im KI-Bild.

In den Einstellungen /settings muss, wenn nicht schon automatisch geschehen, der "Remix-Modus" aktiviert werden.

Spätestens dann sollte die Funktion im Editor neben "Vary (Strong)" und "Vary (Sublte)" verfügbar sein. Anschließend muss die gewünschte Variante eines Bildes hochskaliert werden, damit die Option "Vary Region" erscheint. Nutzer können den ursprünglichen Prompt dann anpassen, indem dem Prompt der Änderung entsprechend eine weitere Phrase hinzugefügt wird. Bei einem Test haben wir der Anweisung "little kitten in a forest" die Phrase "books in front of" vorangestellt.

Bild 1 von 4 Bildbearbeitung in Midjourney (4 Bilder) Nach der Bilderstellung zeigt Midjourney weitere Optionen an. Neu ist Vary Region". (Bild: Erstellt mit Midjourney )

Am besten funktioniere die Inpainting-Möglichkeit bei Änderungen, die zum Bild passen, worauf auch die Macher von Midjourney hinweisen. So lässt sich beispielsweise aus einem traurigen, generierten Porträtfoto per Prompt ein fröhliches Gesicht machen – etwa in dem die Mundregion ausgewählt wird.

Inpainting nicht neu

Bei KI-Bildgeneratoren wie Stable Diffusion, Adobe Firefly und Dall-E funktioniert die Inpainting-Funktion schon länger. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass bei vielen Änderungen an einem Bild sogar ein urheberrechtlich geschütztes Werk entstehen kann.

