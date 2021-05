Vektorgrafikprogramm: Inkscape 1.1 lässt sich visuell leichter anpassen

Von dem Vektorgrafikprogramm Inkscape ist nun die Version 1.1 erschienen, ein Jahr nach dem großen Sprung auf 1.0. Zu den Neuerungen des jüngsten Updates gehören nun ein verbesserter Begrüßungsdialog, eine überarbeitete Befehlseingabe, ein besseres Dialogdocksystem, ein Suchfeld für die Einstellungen und neue Formate für den Export der Inhalte. Außerdem kann das Programm visuell stärker an die eigenen Vorlieben angepasst werden. Darüber hinaus gibt es kleine Verbesserungen, die die Benutzung einfacher machen und Reparaturen an der Software.

Funktionen leichter finden

Eine der wichtigeren Neuerungen in Inkscape 1.1 zeigt sich direkt beim Öffnen: Da kann nun ausgewählt werden, in welchem Stil die Software angezeigt werden soll. Angepasst werden können dann direkt das Erscheinungsbild der Arbeitsfläche, die Tastenkürzel und das Aussehen allgemein. In der Software selbst kann nun mit einem Tastendruck eine verbesserte Befehlseingabe geöffnet werden, die es deutlich erleichtert, viele Funktionen zu finden. Dialoge in Inkscape können nun intuitiver angedockt werden, erklären die Entwickler und Entwicklerinnen noch. Weiterhin wurden mehrere Werkzeuge überarbeitet, das Suchfeld verbessert und mit "Zerschneiden" ein neuer Pfadeffekt hinzugefügt. Die Inhalte können schließlich auch in mehr Formate exportiert werden.

Eine ausführliche Vorstellung des Updates gibt es bei Inkscape, dort kann die neue Version auch für die verschiedenen Betriebssysteme heruntergeladen werden. Auch eine vollständige Auflistung der Änderungen gibt es dort. Inzwischen ist die Software in 88 Sprachen verfügbar, vor einem Jahr waren es noch 20. Damals hatte der Wechsel auf GTK3 die Unterstützung hochauflösender Monitore und erste Möglichkeiten zur Auswahl von Icon- und Oberflächendesigns ermöglicht. Beim aktuellen Update profitierte das Vektorgrafikprogramm vom Google Summer of Code, in dessen Rahmen die wichtigsten Neuerungen programmiert wurden.

(mho)