Verborgene Welten: Die Bilder der Woche (KW28)

Das Bild "Herbst im See" war für Taucher und Fotograf Michael Radeck ein echter Glückstreffer. Auf dem Rückweg von seinem Tauchgang zur Unterwasserstadt im Sundhäusrer See entdeckte er das durchscheinende Blattgerippe und brachte sich vorsichtig in Position, um es im Gegenlicht einzufangen. Keine einfache Aufgabe, berichtet der Fotograf: "Eine falsche Bewegung unter Wasser und die Chance ist verspielt."

Peter Singers Fotomotiv, eine Goldgarbe, können wir zwar ohne Tauchausrüstung in der Natur und am Straßenrand sehen, allerdings schauen die meisten im Alltag wohl nicht so genau hin. Vielleicht erscheint uns der Blick auf die feinen Details der Blüte deshalb so surreal. Entstanden ist das Foto mit einem Sigma 105 mm an der Sony Alpha 7R IV. Ganze 105 Bilder stecken in diesem Motiv, das der Fotograf später per Focus-Stacking zusammengefügt hat, um alle Einzelheiten scharf und plastisch hervorzuheben.

In Italien und anderen Mittelmeerländern entdecken aufmerksame Reisende bunte Wäsche zum Trocknen quer über Gassen und Straßen gespannt. Für manche mag es aussehen, wie ein chaotisches Gewirr für andere wie bunte Sommergirlanden im Wind. Fotograf ispin hatte schon zu Analogzeiten eine Wäscheserie in Venedig fotografiert und hat diese nun erneut mit seiner Nikon D3300 Digitalkamera und einer 18 Millimeter Brennweite umgesetzt.

Alle Bilder des Tages der vergangenen Woche finden Sie in unserer Fotostrecke.

(hoh)