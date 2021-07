Verbraucherzentrale Bundesverband kritisiert Pkw-Energieverbrauchskennzeichnung

Im gerade vorgelegten Vorschlag für eine neue Pkw-Energieverbrauchskennzeichnung (Pkw-ENVKV) fehlen dem Verbraucherzentralen Bundesverband (vzbv) für "echten Mehrwert für Verbraucherinnen und Verbraucher" eine einfach verständliche CO 2 -Auszeichnung als Maß für den Kraftstoffverbrauch sowie darüber hinaus auch Angaben zum Schadstoffausstoß.

So soll laut vzbv die einfach verständliche, graphische Darstellung von Effizienzklassen zur Kennzeichnung des Verbrauchs wegfallen. "Das ist nicht nachvollziehbar. Die farbige Kennzeichnung macht es einfacher, den Spritverbrauch von Autos zu vergleichen und die Kaufentscheidung in Richtung Klimaschutz zu treffen", sagt Klaus Müller, Vorstand des vzbv.

Zudem sei das bisherige CO 2 -Label irreführend, weil es den Kraftstoffverbrauch ins Verhältnis zum Fahrzeuggewicht setzt. Hier wünscht sich der vzbv "ein einzig am CO 2 -Ausstoß orientiertes Label." Er sagt: "Für einen verbraucherfreundlichen und klimaschutzförderlichen Regelungsvorschlag hat der Bundesregierung der Mut gefehlt."

Darüber hinaus beklagt der vzbv, dass keine Angaben zum Schadstoffausstoß oder zur Einsparung von Energiekosten im Vergleich zum Durchschnitt gemacht werden müssen. Auch solche hätten eine wichtige Funktion für Kaufentscheidungen der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Vzbv schlägt europaweites Pkw-CO2-Label vor

Der vzbv schlägt daher vor, den für 2022 erwarteten Vorschlag der EU-Kommission zu übernehmen, der den "verbraucherunfreundlichen Minimalkompromiss der Bundesregierung zeitnah ablösen" soll. Müller sagt: "Wenn das Bundeswirtschaftsministerium Klarheit beim Autokauf verhindert, brauchen wir ein europaweit einheitliches Label mit Effizienzklassen. Diese sollten einzig am CO 2 -Ausstoß ausgerichtet sein, um Verbrauchern den Kauf von kraftstoffsparenden Fahrzeugen zu erleichtern".

(fpi)