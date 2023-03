Verbraucherzentrale warnt vor dem Kauf vermeintlicher Amazon-Paletten

Betrüger bieten auf verschiedenen Plattformen Geräte wie Smartphones, Spielekonsolen oder Notebooks als angebliche "Amazon-Pakete" zum Kauf an. Die Verkäufer versprechen bessere Preise für die Geräte, da sie in großen Mengen zum Kauf angeboten werden. Davor warnt die Verbraucherzentrale Sachsen. Die Ware stamme angeblich von Retourenpaletten aus den Lagern von Amazon. Es handele sich um nicht abgeholte Ware, die entsorgt werden müsse. Diese Paletten würden bereits ab 30 Euro im Internet angeboten. Hunderte vermeintlich zufriedene Kunden teilen Bilder mit angeblichen Beweisfotos und Berichten über die Ware. Tatsächlich gehen aber Kunden leer aus.

Anzeigen dazu erscheinen beispielsweise auf Facebook, aber auch in Werbeanzeigen auf klassischen Medienseiten. In der Regel werden solche großen Warenmengen jedoch nicht palettenweise an Privatkunden verkauft. Auf Nachfrage bei einem regulären Händler, der solche Paletten an Wiederverkäufer veräußert, antwortete dieser, dass sie von dem Problem nicht betroffen seien. So kam es etwa zu keinen gefälschten Angeboten in dem Namen des Unternehmens. Dementsprechend gibt es auch keine Beschwerden oder Hinweise von Kunden.

Betroffene werden um viel Geld betrogen

Die Verbraucherzentrale Sachsen berichtet von einer Person, die mehrere hundert Euro für Paletten zahlte und keine Ware erhielt. Die E-Mail-Adresse des vermeintlichen Verkäufers war anschließend nicht mehr erreichbar. "Zwar werden zurück geschickte Waren tatsächlich teilweise palettenweise wieder verkauft. Jedoch nicht, wie in den sozialen Netzwerken angeboten, für wenig Geld an Privatkunden, sondern in großen Mengen an Unternehmen", erklärt Heike Teubner von der Verbraucherzentrale in Auerbach.

"Wer als Privatkunde auf das große Schnäppchen hofft, sollte bei unverhältnismäßig günstigen Angeboten immer hellhörig werden. Kein seriöser Händler hat etwas zu verschenken. Daher sind Angebote auf sozialen Medien immer mit Vorsicht zu genießen", sagt Teubner. Wer sich unsicher ist, kann sich vor Ort ein Bild von der Ware machen. Die Verbraucherzentrale in Auerbach bietet beispielsweise eine Beratung unter der Telefonnummer 037 44/219 641 an.

(mack)