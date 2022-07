Verfilmung der Rollenspiel-Reihe: Erster Trailer zu Dungeons & Dragons

Mit Starbesetzung und einem spaßigen Trailer startete das erste Panel der Comic Con in San Diego. Paramount Pictures zeigte dort einen ersten Clip der kommenden Dungeons & Dragons-Verfilmung „Honor Among Thieves“. Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman) als Barde, Michelle Rodriguez (Lost, Resident Evil, Fast & Furious) als Barbarin und Hugh Grant (Notting Hill, Bridget Jones, Cloud Atlas) als Schurke und neuem Fürsten von Neverwinter gehören zum prominenten Cast.

Kein reiner Fan-Service

Der Abenteurer-Trupp wird komplettiert von einer Tiefling-Druidin, einem Halb-Elf-Zauberer und einem Paladin. Der Trailer verspricht eine spaßige Interpretation der Dungeons & Dragons-Rollenspiele mit den klassischen Elementen einer Abenteurer-Gruppe, Monstern und Magie. Spieler werden vieles aus dem Pen & Paper Universum wiedererkennen, verpackt in eine Fantasy-Geschichte, die sich anscheinend selbst nicht zu ernst nimmt und auch kein reiner Fan-Service ist.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves soll am 3. März 2023 in den Kinos erscheinen.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves | Official Trailer (2023 Movie)

(tho)