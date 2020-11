Vergleichsplattform UserBenchmark benachteiligt AMDs Ryzen-Prozessoren

Eigentlich will UserBenchmark eine Vergleichsplattform für PC-Hardware bieten, deren Datenbank mit Nutzergebnissen gefüttert wird. Der Betreiber aggregiert die Zahlen und erstellt anhand derer Tabellen mit Kaufempfehlungen. Seit AMDs Vorstellung der Desktop-Prozessoren Ryzen 3000 kamen jedoch Änderungen, die den Chiphersteller benachteiligten, darunter die Bewertung von maximal vier CPU-Kernen im Gesamt-Rating.

Seit der Markteinführung der Baureihe Ryzen 5000 wird AMDs Benachteiligung noch deutlicher: Die beiden 16- und 12-Kerner Ryzen 9 5950X und Ryzen 9 5900X positioniert UserBenchmark in der gemittelten Bewertung hinter Intels 10- und 8-Kerner Core i9-10900K, Core i9-9900KS, Core i9-10900KF und Core i9-10850K.

In den UserBenchmark-Einzeldisziplinen schafft der Ryzen 9 5950X abseits des Speichertests jedoch überall Bestwerte. Die weltweite Presse ist sich einig: Ryzen 5000 ist pro Kern schneller als Intels aktuelle zehnte Core-i-Generation und bietet davon in der Oberklasse mehr. Nicht so jedoch UserBenchmark, der Kritiker im FAQ-Bereich bis heute "anonyme Call-Center-Shills, die sich wie AMD-Fans verhalten" nennt.

"Marketing-Gebühren" bei AMD

Für Spieler bietet sich der Ryzen 5 5600X mit seinen sechs flotten CPU-Kernen an. UserBenchmark schreibt zu dem Prozessor: "Nun, da AMD Spitzenleistung erreicht, konzentriert sich die Marketingmaschinerie voll und ganz auf die Monetarisierung durch Preiserhöhungen. Nutzer, die keine 'Marketing-Gebühren' zahlen möchten, sollten sich Intels Core i5-9600K anschauen und das Ersparnis in eine bessere Grafikkarte investieren, um so einen zweifelsohne besseren Gaming-PC zu bekommen."

Unsere Empfehlung lautet, UserBenchmark nicht mehr für Vergleiche heranzuziehen. Benchmark-Zusammenfassungen – auch von Dritten wie 3DCenter aggregiert verfügbar – bieten ein neutraleres Performance-Bild. Erste Einordnungen ermöglichen auch gängige Vergleichs-Benchmarks wie Cinebench R20.

(mma)