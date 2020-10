Vergleichsportal Check24 bietet jetzt auch Smartphone-Banking

Das Vergleichsportal Check24 versucht sich jetzt auch als Smartphone-Bank – C24 heißt das neue Girokonto-Angebot des Unternehmens aus München. Kunden erhalten zum Konto entgeltfrei eine Debit-Mastercard und können zwischen einem kostenlosen und zwei kostenpflichtigen Kontomodellen wählen. Die zugehörige App steht für Android und iOS bereit.

Teil des Leistungsumfangs bei allen C24-Konten sind unter anderem kostenlose SEPA-Überweisungen, ein Dispozins von 6,99 Prozent und kontaktloses Zahlen (sowohl Apple Pay wie auch Google Pay). Echtzeit-Überweisungen (SCT Inst) sind derzeit noch nicht möglich, sollen aber folgen. Die Zahl der entgeltfreien Bargeld-Abhebungen hängt von der "Konto-Aktivität" ab, also etwa, ob monatliche Lastschriftverfahren über das Konto laufen. Mindestens zwei bis maximal acht Abhebungen seien so ohne Aufpreis möglich. Für die Kontoeröffnung legitimiert man sich via Videochat.

Ausgabenanalyse und Vertragserkennung

Weiteres Feature ist eine Ausgabenanalyse sowie eine Vertragserkennung, die aber nur nach einem Opt-in der Nutzer aktiv werden. Damit soll Transparenz über die Ausgaben geschaffen werden, etwa in dem die Kontobewegungen automatisch bestimmten Kategorien zugeordnet werden. Sparpotenziale und Preiserhöhungen bei Verträgen sollen "mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz" angezeigt werden. Die Kunden würden dabei "jederzeit die Hoheit über ihre Daten" behalten, verspricht Check24. Als Vermittlungsplattform dürfte Check24 jedenfalls hohes Interesse haben, die Zahlungsdaten für sein Kerngeschäft zu nutzen und passende Finanzprodukte an die Nutzer zu vertreiben.

Für 5,90 im Monat gibt es dann das sogenannte Pluskonto, das unter anderem ein Cashback-Programm von bis zu 10 Euro monatlich umfasst sowie einen Konto- und Käuferschutz von der ARAG Versicherung. Mit 9,90 Euro schlägt das Maxkonto zu Buche, das den Cashback auf 30 Euro monatlich erhöht und auch einen bevorzugten Kundenservice sowie verschiedene Versicherungsleistungen beinhaltet.

Check24 bezeichnet sein Angebot als "Open-Banking-Plattform", über die sich Kunden auch Kredit-, Tagesgeld- und Festgeldanbote von 300 Partnerbanken aussuchen können sollen. Ebenfalls sollen sich Konten anderer Banken über die C24-App verwalten lassen. Im Mai hat der Anbieter seine Banklizenz erhalten.

Vergleichsportal für Girokonten

Check24 bietet seit August auch das bislang erste nach Zahlungskontengesetz zertifizierte Vergleichsportal für Girokonten an. Der Vergleich umfasse laut Check24 alle großen Privatbanken, mehr als 80 Prozent der Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken sowie "nahezu alle Direktbanken". Eine vollständige Marktübersicht bietet das Portal wohl aber keineswegs, laut Bericht des Handelsblatts fehlten noch rund zwei Drittel aller 1700 in Deutschland tätigen Banken.

Die eigentlich schon 2018 von der EU gemachte Vorgabe eines unabhängigen und kostenlosen Online-Kontenvergleichs ist in Deutschland mit dem Start des Portals erst reichlich verspätet umgesetzt worden. Kritik kam etwa von den Grünen. Finanzpolitiker Stefan Schmidt von der Oppositionspartei bezeichnete die Vergleichsseite wegen der geringen Marktabdeckungen gegenüber dem Handelsblatt als "große Enttäuschung" für die Verbraucher.

(axk)