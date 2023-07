Verkaufsankurbelung: Tesla nutzt Optimus-Roboter in Autosalons

Tesla plant die Ausweitung der Nutzung seines humanoiden Optimus-Roboters. Er soll in den Verkaufsräumen von Tesla-Elektroauto eingesetzt werden. Bislang kommen sie testweise in chinesischen Tesla-Autosalons zum Einsatz. Die Roboter sollen neugierig machen und so Kunden anlocken, schreibt Electrek unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag.

Kundenfang

Wer dachte, Teslas Optimus-Roboter würden zur Kundenbetreuung eingesetzt, wird enttäuscht. Der Roboter ist zu solchen Interaktionen mit der Kundschaft noch nicht in der Lage. Stattdessen werde der Tesla-Bot in Tesla Stores in China derzeit probeweise zur Schau gestellt – hinter Glas. In Aktion ist der Roboter nicht zu sehen. Der humanoide Allzweckroboter soll auf diese Weise Laufkundschaft in die Läden bringen, so der Plan von Tesla.

Zwar hat Tesla im letzten Quartal weltweit mit Rekordauslieferungen seiner Elektroautos abgeschlossen, allerdings das Auslieferungsziel für Nordamerika nicht erreicht. So sind neue Maßnahmen zur Verkaufsankurbelung nötig. Eine davon könnte die Zurschaustellung des Optimus sein. Bei Erfolg der Ausstellung im wichtigen Markt China soll das Projekt ausgeweitet werden.

Tesla-Chef Elon Musk sieht allgemein großes Potenzial in dem Roboter – nicht nur als Ausstellungsobjekt. Er sieht den Allzweckroboter als ein wichtiges Standbein für das Unternehmen an – sobald der Optimus ein fertiges Produkt sein wird. Laut Musk soll er dann "einen Großteil des langfristigen Wertes von Tesla ausmachen".

Tesla hat seit der Vorstellung des Optimus Bots Ende September 2022 einige Fortschritte erzielt. Stöckelte der Roboter anfangs noch etwas ungelenk wie ein Fußkranker über die Bühne, lief er im Mai 2023 dank neuer Aktuatoren schon deutlich stabiler und konnte bereits einfache Aufgaben erledigen. Die Fähigkeiten des Roboters sollen nach und nach weiter ausgebaut werden. Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) sollen in den Roboter einfließen. Er soll dann sich wiederholende Aufgaben selbstständig ausführen können und in der Industrie eingesetzt werden.

Bis es so weit ist, zweitverwertet Tesla ihn augenscheinlich als Lockmittel.

