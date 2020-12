Verlängert: Frühbucherrabatt für die betterCode() C++20 bis 8. Januar 2021

Wegen des Beginns des bundesweiten Lockdowns und dem damit verbundenen Vorweihnachtsstress auch bei Entwicklern haben die betterCode()-Veranstalter sich dazu entschieden, das Frühbucherfenster weiter zu öffnen: Tickets für das Online-Event zum neuen Standard C++20 sind nun etwas länger, nämlich bis zum 8. Januar 2021 erhältlich.

Live aus der Bundesrepublik, der Schweiz und New York

Am 21. Januar 2021 veranstalten heise Developer und dpunkt.verlag gemeinsam mit Bjarne Stroustrup, dem Erfinder von C++, und weiteren erfahrenen Fachleuten einen Online-Tag zu C++20. Alle Vorträge finden als Live-Stream im Browser statt, Bjarne Stroustrup ist dem Event aus New York zugeschaltet und beantwortet in der moderierten Abschlussrunde Publikumsfragen zu C++. Diese AMA-Session (Ask Me Anything) findet auf Englisch statt, die Fragen können auf Deutsch gestellt werden. Bjarne Stroustrups Keynote ist auf Englisch, der Rest der Konferenz findet auf Deutsch statt.

Was bringen die neuen Features?

Wo die Programmiersprache C++ herkommt, welche Design-Prinzipien sie verfolgt und worum es bei C++20 geht, erklärt Bjarne Stroustrup in der Keynote. Die einzelnen Features stellen dann Mitglieder des ISO-Standardkomitees vor: Concepts als die nächste Generation von Templates und wie Entwickler sie selbst einsetzen, das erläutert Andreas Fertig. Daniela Engert begibt sich auf die Spur der C++-Module und liefert eine Einführung in das neue Feature. Die Coroutinen präsentiert Detlef Vollmann: Er bringt Entwicklern bei, wie man Coroutinen in C++ zum Multithreading einsetzt. Nico Josuttis stellt C++-Bibliotheken vor, speziell die in C++20 neu eingeführte Ranges-Library. Eine Praxisvertiefung im Typensystem in Modernem C++ bietet Peter Sommerlad mit seinem Vortrag zum Strong Typing. Alle Vorträge sind stark in der Praxis verankert mit konkreten Beispielen.

Am Puls der C++-Entwicklung

Nach jedem Vortrag können sich die Teilnehmer ausgiebig mit den jeweiligen Experten und der Expertin in einer Q&A-Session austauschen, bevor es im Programm weitergeht. Im Chat und per Direktnachricht findet Austausch zwischen den Teilnehmern und Referenten statt, im Q&A-Raum können auch Teilnehmer sich mit Ton und Bild zuschalten. Ergänzend zu dem Konferenztag bieten Nico Josuttis und Rainer Grimm im Februar 2021 je einen ganztägigen Workshop an. Beim Praxistag zu den Best Practices für C++ und im Crashkurs C++20 können C++-Entwickler unter sachkundiger Anleitung ihre Praxisfertigkeiten ausbauen.

Lektüre zum Einlesen Die Programmiersprache C++ gibt es seit 1979. Über vier Millionen aktive Entwicklerinnen und Entwickler nutzen sie heute. Das iX-Developer-Sonderheft "Modernes C++" bietet zahlreiche Artikel zum neuen Sprachstandard C++20 und eine Sammlung der iX-Artikel zu C++ aus den vergangenen zwei Jahren. Zu den Highlights zählen ein Interview mit Bjarne Stroustrup, dem Erfinder von C++, der Artikel über MISRA-C++ von Peter Sommerlad und Basiswissen für den Entwickleralltag.

Bis zum 8. Januar 2021 gilt ein Frühbuchertarif für Tickets und Kombitickets zum C++-Event. Die Konferenzteilnahme kostet in der Frühbucherphase 149 Euro, danach 199 Euro. Die Workshops kosten einzeln jeweils 449 Euro (alle preise zzgl. 19 % MwSt.), es gibt preiswerte Kombitarife und auf Anfrage auch Gruppentickets für Teams. Schüler und Studierende erhalten Rabatt. Anfragen beantwortet das Event-Team.

Zum Ablauf

Auf der Website der betterCode() C++20 steht das Programm mit Informationen zum Ablauf, zu den Vortragenden und den einzelnen Vorträgen. Interessierte finden dort auch weiterführende Links und den aktuellen Stand der Planungen. Im Nachgang erhalten die Teilnehmenden einen Videomitschnitt und die Präsentationen.

(sih)