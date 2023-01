Vermisste Chips des Jahres 2022 und ein RISC-V-Rechnerlein

In der Ausgabe c't 3/2023 lassen wir das Portemonnaie zuhause und probieren aus, wie weit man mit der digitalen Brieftasche kommt. c't zeigt, wie man Karten digitalisiert und mit welchen Apps sie bezahlen können, ohne Kompromisse beim Datenschutz zu machen. Geht mit Paramount+ ein neuer Sterm am Streaming-Himmel auf? Wir vergleichen Abo-Videostreamingdienste und verschaffen Ihnen einen Überblick über die aktuellen Trends. Auf dem Prüfstand stehen außerdem leise 16-Zoll-Notebooks und kompakte LED-Projektoren für das Kinoerlebnis oder Gaming unterwegs. Das alles und noch viel mehr lesen Sie in c't 3/2023.