Verpacktes Original-iPhone bringt 55.000 US-Dollar

Genau 54.904 US-Dollar – also etwa 51.500 Euro – brachte der Verkauf eines 16 Jahre alten iPhones. Die Hardware war beim auf Elektronik spezialisierten Auktionshaus RR Auction gelistet und rund einen Monat lang zu ersteigern. Zum Wochenende wurde nun das Resultat verkündet. Die Besonderheit: Bei dem Gerät handelt es sich noch um ein Modell in eingeschweißter Originalverpackung, das bislang niemals in Betrieb genommen wurde. Es soll von einem ehemaligen Apple-Mitarbeiter stammen, der es zum Verkaufsstart am 29. Juni 2007 erworben hatte.

Nicht das teuerste alte iPhone

Schon zuvor hatte sich angedeutet, dass Original-iPhones in diesem Zustand ("Mint Condition") viel Geld einbringen können. So erreichte ein Gerät gleicher Art – originalverpackt, nie benutzt – im Februar mehr als 60.000 Dollar. Das war der bisherige Rekord für ein iPhone der ersten Generation. Die Hardware an sich ist aus heutiger Sicht eher unspannend: Sie kommt nur mit EDGE-Technik, nicht einmal mit 3G (UMTS) und hat einen für heutige Verhältnisse kleinen Bildschirm mit 3,5 Zoll.

Der 32-Bit-Prozessor war ein ARM-System von Samsung mit 620 MHz, der allerdings auf 412 MHz beschränkt lief, die GPU war eine PowerVR MBX Lite 3D. An RAM gönnte Apple dem ersten iPhone 128 MByte, der integrierte Flash-Speicher konnte mit 4, 8 oder 16 GByte bestückt werden. Bei dem 55.000-Dollar-Stück handelte es sich immerhin um die Variante mit 8 GByte.

Ein Icon fehlt – was es wertvoller macht

Auf der Verpackung sind insgesamt zwölf Icons auf dem iPhone-Bildschirm zu sehen – ein 13. Icon, die Multimedia-App iTunes, fehlt noch, dies kam erst später im Jahr 2007 hinzu. Es soll sich also um den ersten iPhone-1-Produktionsdurchgang handeln. Der Verkäufer gibt noch eine Originaltüte von AT&T (Cingular Wireless damals noch) sowie ein Infoblatt mit Tarifen dazu. Die Hardware wurde einst erworben, weil sich der Apple-Mitarbeiter für ein iPhone interessierte; es blieb jedoch im Regal, weil Apple ihm dann später selbst ein berufliches Gerät übergab.

Beim iPhone 1 im Originalzustand zeigt sich ein Trend steigender Preise. Konnte man die Geräte 2022 noch ab 35.000 Dollar bekommen, ist das nun fast eine Verdoppelung. Während der Auktion gab es auch noch andere interessante Apple-Erinnerungsstücke zu ersteigern. Dazu gehörten ein Apple-1, Poster und T-Shirts. Sogar ein alter Apple-Teppich war dabei. Ein von Tim Cook signiertes iPhone 11 brachte knapp 4000 Dollar.

