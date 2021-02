Versagen wie ein Sternenflottenkadett: Kobayashi-Maru-Test als Browserspiel

Der Kobayashi-Maru-Test ist im fiktiven Star-Trek-Universum Teil der Ausbildung an der Sternenflottenakademie – und nun auch als Browserspiel in der Art eines Retro-Adventures nachspielbar. Man schlüpft in die Rolle eines Kadetten, der im Test ein simuliertes Schiff kommandiert und auf vielfache Weise an der Aufgabe scheitern kann.

Ziel des Spiels ist es, das zivile Raumschiff Kobayashi Maru zu retten, das in einen Kampf mit Klingonen geraten ist. Das Schiff treibt beschädigt in der klingonischen neutralen Zone – der Eintritt eines Sternenflottenschiffs in diesen Bereich wäre eine Grenzverletzung, die einen interstellaren Vorfall auslösen könnte. Ein Verzicht auf einen Rettungsversuch würde andererseits die sichere Zerstörung des Schiffs bedeuten.

"All-you-can-eat-Buffet des Schmerzes"

In der Star-Trek-Welt wird der Test als ein simuliertes Szenario dargestellt, mit dem die psychische Belastbarkeit der Testkandidaten erprobt wird. Sie werden letztlich vor eine ausweglose Situation gestellt, die sich nicht gewinnen lässt. Lediglich die Figur des James T. Kirk soll diesen Test bestanden haben, indem er den simulierenden Computer austrickste.

Im Browserspiel ist das alles in Retrografik gehalten; im Stil eines einfachen Textadventures wählt man im Dialogfeld zwischen verschiedenen Optionen. Letztlich sollen die verschiedenen Pfade alle mehr oder minder in den Untergang führen. Macher Scopely, von dem auch das Weltraum-MMO "Star Trek: Fleet Command" für Android und iOS stammt, verspricht ein "All-you-can-eat-Buffet des Schmerzes".

Es gebe allerdings eine kleine Chance, tatsächlich zu gewinnen. Und ein Sieg ist auch Teilbedingung eines Gewinnspiels, das aber nicht für Nutzer aus Deutschland zugänglich ist. Datenschutzaffine Star-Trek-Freunde werden sich vermutlich lieber woanders hinbeamen – das Spiel ist nur über einen Facebook-Login zugänglich.

