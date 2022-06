Sonos flutet Kunden mit unbestellten Paketen

Sonos verschickt manche Bestellungen in den USA aktuell offenbar mehrfach. Das Technik-Magazin The Verge berichtet von mehreren solchen Fällen, auf die es unter anderem auf Reddit aufmerksam geworden ist. Nun hat sich ein besonders schwerer Fall bei der Redaktion gemeldet: Er habe jedes bestellte Sonos-Produkt sechsfach erhalten, schreibt ein anonymer Leser an The Verge.

Eigentlich habe der Betroffene fünf verschiedene Sonos-Produkte geordert, berichtet The Verge. Weil Sonos aber jedes der Produkte in sechsfacher Ausführung verschickte, müsse er jetzt Lagerplatz für insgesamt 30 Sonos-Pakete finden. Das größere Problem: Sonos bucht auch das Geld für die nicht bestellten Produkte vom Konto ab, im Fall der betroffenen Person waren das nach Rabatt etwa 6000 US-Dollar.

Sonos hat das allgemeine Versandproblem mittlerweile bestätigt, ohne Details zu den Hintergründen zu nennen. Allerdings verpflichtet sich der Audio-Spezialist in einem Statement dazu, die Abbuchungen für nicht bestellte Produkte innerhalb von zehn Tagen zurückzubuchen – auch dann, wenn die versehentlich versendeten Waren noch nicht wieder zurückgeschickt wurden.

"Kostenloses Geschenk"

The Verge weist auf eine Auskunft der US-Verbraucherschutzbehörde Federal Trade Commission hin. Darin heißt es, unbestellte Pakete dürfe man im Zweifelsfall auch dann behalten, wenn man nicht dafür gezahlt hat. "Sie müssen nie für Dinge zahlen, die Sie nicht bestellt haben", heißt es dort. "Sie müssen unbestellte Waren auch nicht zurückschicken. Sie dürfen sie rechtlich gesehen als kostenloses Geschenk behalten."

Sonos bemüht sich derzeit dennoch, die Waren zurückzubekommen: Betroffene Kundinnen und Kunden sollen ein kostenloses Rücksendelabel erhalten und einen Abholtermin mit einem Versandunternehmen vereinbaren. Der betroffene Leser von The Verge schreibt, Sonos habe ihn zuerst dazu aufgefordert, die Waren selbst zu einer UPS-Filiale zu bringen. Erst nach Protest habe Sonos dann einen Spediteur vorbeigeschickt – dieser habe allerdings nur ein einziges Paket mitgenommen.

Derzeit ist unklar, wie weit das Versandproblem von Sonos verbreitet ist. Neben dem Leser von The Verge berichten mehrere User auf Reddit von Mehrfachsendungen. Bislang sind keine Fälle außerhalb der USA bestätigt.

