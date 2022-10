Verschiedene Farben – verschiedene Stimmungen: Die Bilder der Woche (KW 40)

Auf den Menschen haben Farben eine psychologische Wirkung, da sie Emotionen und Stimmungen auslösen, die sich nicht immer direkt begreifen lassen. Farben können beruhigen, anregend sein, die Aufmerksamkeit steigern oder auch Orientierung geben. Die unterschiedlichsten Farben haben die unterschiedlichsten Wirkungen, da jeder Farbton eine andere Wellenlänge und Energie hat. So können sie Einfluss auf unser Fühlen, Denken und sogar Handeln haben, denn Menschen reagieren sehr direkt auf visuelle Signale und nehmen solche Informationen besonders schnell auf. Dabei kann die persönliche Farbwahrnehmung von Mensch zu Mensch variieren, je nach Herkunft, Kultur oder Erfahrungen.

Aus den Bildern der Woche haben wir uns drei Beispiele herausgesucht, bei denen die Farbstimmung ein wichtiges Element der Bildgestaltung ist:

Rot

Die Farbe Rot wird von den meisten Menschen als warm erlebt. Viele empfinden Rot-Töne als wohl und angenehm. Jedoch fördert es auch die Aufmerksamkeit, weswegen rot auch als Signalfarbe in verschiedensten Kontexten verwendet wird. In der Farbenlehre wird der Farbe zudem Kraft, Ausdauer, Dynamik und Ausgelassenheit zugeschrieben.

Unser Galerie-Fotograf Joachim Kiner hat ein Bild ganz in Rot geschaffen und erläutert dazu:

„Die Aufnahme ist Anfang September auf einer Stadionführung durch die Allianzarena des FC Bayern München entstanden. Was aussieht wie rote Fruchtgummis eines bekannten deutschen Herstellers, sind in Wirklichkeit neue Klappstühle in den oberen Rängen des Fußballtempels. Die günstigen Lichtverhältnisse am Tag der Aufnahme ließen die Plastiksessel in sattem Rot erstrahlen und zauberten hell leuchtende Lichtkränze auf die Oberkanten der Rücklehnen. Bei der abschließenden Bearbeitung der Aufnahme habe ich den Kontrast etwas erhöht und darauf geachtet, die Stühle möglichst exakt horizontal auszurichten.“

Blau

Die Farbe Blau hat zwei verschiedene Wirkungen auf den Menschen: zum einen kann sie physiologisch beruhigend wirken, zum anderen wird sie psychisch mit Zufriedenheit und Wohlgefühl verknüpft. Diese ausgeglichenen Zustände können sowohl die Kreativität als auch die Leistungsfähigkeit fördern.

Das Foto eines Pilzes im Wald von Tino Weigelt (Lightpix84) strahlt genau diese Ruhe aus. Die hellen und dunklen Blautöne, die teilweise ins Schwarz kippen, ergeben gemeinsam mit dem beleuchteten Pilz einen harmonischen Kontrast. Weigelt berichtet über sein Foto:

„Ich war wieder auf der Suche nach Pilzen, um ein schönes Foto zu machen. Normalerweise ist es sonst eher düsteres Wetter oder im Wald sehr schattig, dann macht man zwei Bilder und beleuchtet bei einem den Pilz mit der Taschenlampe, diese setzt man dann in Photoshop zusammen. Hier war es so, dass die Sonne geschienen hat, und ich den Pilz ganz normal bei Sonne und Tageslicht abgelichtet habe. Zu Hause habe ich dann nicht den Pilz zum Leuchten gebracht, sondern die Umgebung abgedunkelt, um diesen mystischen Effekt zu erzielen.“

Perlmutt

Eigentlich ist Perlmutt ein Verbundmaterial aus mineralischen und organischen Substanzen, jedoch ist es auch eine recht interessante Farbe. Der leuchtende Glanz und die Lichtreflexionen von Perlmutt wirken auf viele Menschen zauberhaft und erhaben, sodass mit der Farbe auch Sanftheit, Milde, Beständigkeit und Vertrauen verbunden werden.

Mit „Gletscherfluss Abstrakt“ präsentiert Galerie-Fotograf Dave Derbis eine Aufnahme, die sich zwar aus vielen Farben zusammensetzt, bei der jedoch gerade die Perlmutt-Farbe des Gletscherflusses das Bild durchzieht und seine Wirkung bestimmt. Der Fotograf erzählt:

„Das Foto entstand auf einer Fotoreise in Island. Ich habe dieses Motiv schon seit einigen Jahren im Kopf. Bei dieser Reise haben nun endlich die Bedingungen, wie der Wasserstand der Flüsse, die Bewölkung und Windstärke für den Drohnenflug und die Zugänglichkeit zu einem geeigneten Startpunkt für den Flug zusammengespielt. Um diese Flusssysteme zu finden, habe ich im Vorfeld der Reise sehr viele Stunden mithilfe von Satellitenbildern in unterschiedlichen Onlinediensten recherchiert. Vom Boden aus sehen diese flachen Flussverzweigungen noch recht unspektakulär aus, aber wenn man sie von oben betrachtet, werden sie, je höher man aufsteigt, immer abstrakter und faszinierender.“

