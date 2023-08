Verschwinden von alten Tweets: Links und Bilder-Probleme bei X (ehemals Twitter)

Im Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) sind etliche Links und Bilder aus Tweets abhandengekommen, die vor Dezember 2014 gepostet wurden. Erste Befürchtungen, dass die Bilder komplett gelöscht wurden, scheinen aber nicht zuzutreffen. Offenbar haben Veränderungen, die im Zusammenhang mit dem Link-Shortener stehen, die Probleme ausgelöst. Unklar ist, ob und wann das Problem behoben wird.

Unter der Vielzahl der betroffenen Nachrichten fand sich zeitweise auch einer der meistgeteilten Posts des Netzwerks, den die US-Schauspielerin Ellen DeGeneres im Jahr 2014 während einer Oscar-Verleihung postete. Auf dem bekannten Selfie ist sie mit Bradley Cooper, Jennifer Lawrence und anderen Prominenten zu sehen. Inzwischen wird dieses Bild aber wieder angezeigt, was für eine Vielzahl anderer Tweets hingegen nicht gilt. Betroffen sind zum Beispiel auch Bilder der ukrainischen Maidan-Revolution der Jahre 2013 und 2014. X/Twitter wird wegen seiner Unmittelbarkeit zum Geschehen auch gerne von Historikern als Quelle genutzt.

Bei Posts auf X/Twitter, die vor Ende 2014 veröffentlicht wurden, sind aktuell die enthaltenen Links und Bilder kaputt

Keine Reaktion von X/Twitter

X-Nutzer Tom Coates gehört zu denen, die das Problem am Wochenende als Erstes aufzeigten. X-Eigner Elon Musk und das Unternehmen haben sich bislang nicht dazu geäußert. Eine Pressestelle, an die Fragen gerichtet werden können, gibt es bei X nicht.

Links, die mit dem URL-Verkürzer von X/Twitter erzeugt wurden (t.co), erscheinen in den betroffenen Posts als reiner Text und können nicht angeklickt werden. Es erscheint inzwischen als wahrscheinlich, dass das Problem mit technischen Veränderungen im Jahr 2016 in Verbindung steht. Mit den Änderungen wurden Links in Tweets nicht mehr auf das Limit von damals 140 Zeichen angerechnet und stattdessen Daten als Metadaten in Tweets gespeichert. Diese Metadaten wurden bereits seit Ende 2014 angelegt – das Nichtvorhandensein der Daten bei älteren Tweets könnte folglich die Ursache sein.

