Versiegeltes Original-iPhone zum Rekordpreis verkauft

Smartphones verlieren meist an Wert, sobald man mit ihnen den Laden verlässt. Es sei denn, sie bleiben in ihrer Originalverpackung versiegelt und entpuppen sich später als Rarität. Das auf Sammlerstücke spezialisierte Auktionsportal LCG bot vom 30. Juni bis zum 14. Juli ein unbenutztes, versiegeltes iPhone der ersten Generation mit 4 GByte Speicher an. Unbenutzte Geräte in fabrikneuen Zuständen, die noch alle Siegel besitzen und nie aktiviert wurden ("factory sealed" bzw. "mint condition") erzielen bei Sammlern hohe Preise. Erwartet hatte man einen Erlös von 50.000 bis 100.000 US-Dollar.

Neuer Rekordpreis

Nach 28 Geboten endete die Auktion bei 190.372,80 Dollar (etwa 169.576,91 Euro). Das entspricht fast dem 380-fachen des damaligen Verkaufspreises. Damit übertraf die Auktion die letzte Rekordsumme: Im Februar wechselte ein originalverpacktes iPhone für über 60.000 Dollar den Besitzer. Preise von mehreren zehntausend Dollar sind für versiegelte alte iPhones keine Seltenheit.

Benutzen wird der Käufer das 16 Jahre alte iPhone vermutlich nicht, denn die Hardware ist inzwischen veraltet. Der Screen ist mit 3,5 Zoll für heutige Verhältnisse klein, als Mobilfunktechnik kam EDGE statt dem 2007 bereits verfügbaren UMTS zum Einsatz.

Heiliger Gral für iPhone-Sammler

Neben den niedrigen Verkäufen tragen auch niedrige Stückzahlen zur Seltenheit des 4 GByte-iPhones bei. Das Auktionshaus LGC nennt das Modell gar einen "Heiligen Gral" für iPhone-Sammler. Dem Original-iPhone mit 4 GByte Speicher war nur eine kurze Lebensdauer vergönnt: Das Gerät konnte man ab Juni 2007 in den USA mit 4 GByte für 499 Dollar oder für 599 Dollar mit 8 GByte kaufen. Hinzu kam noch ein Vertrag beim Mobilfunkanbieter AT&T. Der Großteil der Kunden zahlte die 100 Dollar Aufpreis für die Speicherverdopplung. Apple stellte die Variante mit den knappen 4 GByte Speicher bereits im September 2007 ein und senkte den Preis vom 8-GByte-Modell 399 US-Dollar. Verärgerten Käufern der ersten Stunde bot der Konzern einen Gutschein über 100 Dollar an. In Deutschland war das erste iPhone erst im November 2007 mit 8 und später auch 16 GByte erhältlich.

