Versionsverwaltung: GitLab 14.2 startet Build Cloud for macOS als Beta-Programm

Das monatliche Release der Versionsverwaltungsplattform GitLab ist erschienen. In Version 14.2 sind über 50 Änderungen eingeflossen, darunter die neue Build Cloud for macOS, die nur in einer limitierten Beta-Phase zugänglich ist, und eine Live-Preview für Markdown-Dateien in der Web-IDE und im Editor.

Build Cloud for macOS

Die als Beta gekennzeichnete Build Cloud for macOS stellt eine GitLab-Runner-getriebene Build-Plattform dar, die mit GitLab SaaS CI/CD integriert ist. Sie soll Nutzern aller drei Varianten von GitLab SaaS (Software as a Service) zur Verfügung stehen und Apple-Entwicklerinnen und -Entwicklern eine Alternative zur bisherigen GitLab-SaaS-Nutzung bieten: Bislang ist es auf macOS notwendig, einen GitLab Runner zum Ausführen von CI/CD-Workflows auf dem eigenen System zu installieren und zu verwalten.

Die Build Cloud Runner für macOS lassen sich für das Building, Testing und Deployment von macOS-, iOS und tvOS-Apps nutzen. Die Dokumentation zeigt ein Beispiel, wie eine .gitlab-ci.yml-Datei zum Starten der macOS-Runner aussehen kann:

.macos_buildcloud_runners: tags: - shared-macos-amd64 image: macos-11-xcode-12 stages: - build - test before_script: - echo "started by ${GITLAB_USER_NAME}" build: extends: - .macos_buildcloud_runners stage: build script: - echo "running scripts in the build job" test: extends: - .macos_buildcloud_runners stage: test script: - echo "running scripts in the test job"

Der Zugang zum Beta-Programm ist allerdings beschränkt, genauere Details zu den Bedingungen sollen innerhalb der nächsten Tage auf dem GitLab-Blog folgen.

Weitere Neuerungen in GitLab 14.2

Neue Features in GitLab 14.2 gibt es auch für Nutzer der im eigenen Rechenzentrum verwalteten Varianten: Sowohl sie als auch GitLab-SaaS-Nutzer können nun eine Live-Preview für Markdown-Dateien einsehen. Das gilt für die Web-IDE und für den Single File Editor. Ein Rechtsklick auf den Editor und die Auswahl von "Preview Markdown" oder die Eingabe des Befehls Cmd | Shift | P beziehungsweise Strg | Shift | P führt zu einem geteilten Bildschirm mit Live-Vorschau.

GitLab 14.2 führt eine Live-Preview für Markdown-Dateien ein. (Bild: GitLab)

Daneben hat das GitLab-Team an der Integration mit der Online-IDE Gitpod geschraubt, die seit Version 13.5 mit an Bord ist: Gitpod lässt sich nun direkt aus der Merge-Requests-Seite öffnen, sofern Gitpod in den Einstellungen aktiviert ist. Der Open in-Button bietet dann die Wahl, einen Merge Request in der Web-IDE oder in Gitpod zu öffnen.

Performance-Updates und Installation

Zu den Performance-Neuerungen in Version 14.2 zählen das Verwenden eines spezialisierten Workers, wenn sich share_with_group_lock einer Gruppe ändert, und dass GitLab neuere Versionen eines im Cache befindlichen Markdowns in der Datenbank nicht überschreibt. Weitere Änderungen umfassen Bugfixes sowie Deprecations.

GitLab ist seit dem diesjährigen Umstieg von vier auf drei Preisstufen in den Varianten Free, Premium und Ultimate verfügbar, jeweils in einer GitLab-gehosteten oder selbstverwalteten Option. Die kostenlose Free-Variante bringt beispielsweise 400 CI/CD-Minuten pro Monat für GitLab-SaaS-Runner mit und soll den DevOps-Lebenszyklus eines Projekts abdecken.

Weitere Details zu den Neuerungen in GitLab 14.2 bietet ein Blogeintrag.

(mai)