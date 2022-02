Versionsverwaltung: GitLab 14.8 bietet hardwaregestützte SSH-Authentifizierung

GitLab 14.8 ist pünktlich einen Monat nach der letzten Minor-Version erschienen. Die Versionsverwaltungsplattform hat neue Funktionen für Sicherheit, Autovervollständigung und das Tracking von Fortschritten an Bord und behebt bekannte Schwierigkeiten.

Beispielsweise konnte die .gitconfig-Datei bislang zu einer Größe anwachsen, die die Performance kurz laufender Git-Befehle stark beeinträchtigen konnte. Dank einiger Neuerungen zur Verkleinerung der Datei soll die Performance solcher kurz laufender Befehle nun um 50 Prozent oder mehr verbessert sein.

Neue Security-Features

Für Nutzer aller GitLab-Editionen stehen in Version 14.8 die zwei neuen SSH-Schlüssel-Typen ecdsa-sk und ed25519-sk bereit, die OpenSSH 8.2 eingeführt hatte. Sie dienen der FIDO/U2F-Hardware-Authentifizierung – diese ist somit nun in GitLab möglich.

SSH Keys in GitLab 14.8: Auch ecdsa-sk and ed25519-sk lassen sich nun verwenden. (Bild: GitLab)

Einzig für Ultimate-Nutzerinnen und -Nutzer führt GitLab 14.8 Security Approvals ein. Sie sollen einen Ersatz für das inzwischen als veraltet (deprecated) geltende Feature Vulnerability Check bieten. Da Vulnerability-Check-Regeln in GitLab 15.0 entfallen sollen, empfiehlt das GitLab-Team eine Migration auf das neuere Vorgehen, das sich parallel einsetzen lässt. Security Approvals heben sich unter anderem dadurch ab, dass Nutzer festlegen können, wer deren Regeln editieren kann.

Nachvollziehbare Aktionen und Kanban-geeignete Roadmaps

Ein Admin ist in GitLab dazu in der Lage, einen User zu imitieren und Aktionen als User auszuführen. Diese User Impersonation ließ bisher in GitLab-SaaS-Editionen keine Rückschlüsse darauf zu, ob eine Aktion durch einen Admin oder einen tatsächlichen User ausgeführt wurde. GitLab 14.8 führt nun auch für GitLab-SaaS-Nutzer der Editionen Premium und Ultimate die Möglichkeit ein, mittels Audit Events auf der Seite Group Audit Events nachzuverfolgen, wer Aktionen tatsächlich durchgeführt hat.

Daneben steht in den Editionen Premium und Ultimate für Roadmaps in GitLab 14.8 eine neue Tracking-Funktion zur Verfügung: Der prozentuale Anteil vollständiger Epics auf Basis von Issue-Zahlen anstatt Issue-Gewicht lässt sich jetzt wahlweise anzeigen. Das soll beispielsweise in solchen Unternehmen von Vorteil sein, die Kanban oder andere Methoden einsetzen, die keine Gewichtung von Issues voraussetzen.

Zu den weiteren Neuerungen in Version 14.8 zählen eine Autovervollständigung von Schlüsselwörtern im Pipeline-Editor, das Löschen von Gruppen auf dem Parent-Group-Level und ein neues Layout für die Pipeline-Indexseite.

Alle weiteren Details zu GitLab 14.8 sind im GitLab-Blog zu finden.

(mai)