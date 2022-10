Versionsverwaltung: GitLab 15.5 bringt Cloud-Seed und Autocomplete-Vorschläge

Mit dem Release 15.5 der Versionsverwaltung GitLab stehen für die Anwenderinnen und Anwender eine ganze Reihe Neuerungen bereit: So ist Cloud Seed in das Web-UI von GitLab integriert und nutzt die CI/CD-Pipeline-Funktionen. Es soll speziell darauf zugeschnitten sein, Entwicklern und Entwicklerinnen eine reibungslose Nutzung von Google-Cloud-Diensten zu ermöglichen und unterstützt Service-Konten, Cloud Run und Cloud SQL. Eine weitere Neuerung stellen die Autovervollständigungsvorschläge im Content Editor dar, die entsprechende Verknüpfungen zur Verfügung stellen sollen.

Open-Source-Partnerschaft mit Google

Das Entwicklerteam bei GitLab betont in einem Blogbeitrag, wie wichtig nach ihrer Einschätzung die Zusammenarbeit mit Google für das neue Feature Cloud Seed war. Die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen besteht seit Ende des Jahres 2021. Auf der diesjährigen Google-Hausmesse Google Cloud Next 2022 wurde die Verfügbarkeit des Cloud-Dienstes Seed offiziell verkündet. Zudem heben sie hervor, dass man sich schon früh im Prozess darauf geeinigt habe, dass alle in Cloud Seed entwickelten Funktionen Open Source sind und somit allen GitLab-Benutzern unabhängig von ihrem Marktsegment, ihrer Lizenzstufe oder anderen Faktoren zur Verfügung stehen.

Cloud Seed ist in das Web-UI von GitLab integriert und soll Entwicklern und Entwicklerinnen eine reibungslose Nutzung von Google-Cloud-Diensten ermöglichen. (Bild: GitLab)

Cloud Seed soll dabei Entwicklern und Entwicklerinnen eine reibungslose Nutzung von Google Cloud-Diensten ermöglichen. Dazu wurden zusätzlich zwei andere Google Cloud Managed Services ausgewählt, die von Webanwendungen genutzt werden: Cloud Run und Cloud SQL. Cloud Run ermöglicht die Erstellung und Bereitstellung skalierbarer containerisierter Anwendungen in beliebigen Sprachen auf einer vollständig verwalteten Plattform. Cloud SQL ist ein ebenfalls vollständig verwalteter relationaler Datenbankdienst für MySQL, PostgreSQL und SQL Server mit einem Ökosystem für Entwickler.

Autovervollständigungsvorschläge im Content Editor

Schon bisher bot die Markdown-Implementierung in GitLab Abkürzungen an, um auf spezifische Elemente wie Benutzer, Issues, Epics und sogar Emojis in Inhalten zu verweisen. So können Anwenderinnen und Anwender zum Beispiel #35266 eingeben, um zu diesem Thema zu verlinken, oder :thumb , um eine Liste von Daumen-Emojis zu sehen. Wenn sie nun den Inhaltseditor verwenden, haben sie auch Zugriff auf die gleichen Vorschläge zur automatischen Vervollständigung.

Eine ganze Reihe weiterer Verbesserungen und Veränderungen in GitLab 15.5 ist ausführlich im Blogeintrag dokumentiert.

(fms)