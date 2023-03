Versionsverwaltung: Gitea 1.19 erlaubt das Verwenden von GitHub Actions

Das Versionsverwaltungswerkzeug Gitea bringt in Version 1.19 ein built-in System für Continuous Integration (CI) als Preview mit: Gitea Actions. Daneben erleichtert das Minor Release das Kopieren des gesamten Inhalts einer Datei, hebt Note - und Warning -Hinweise in Markdown-Blockquotes farblich hervor und kann mit Asciicast-Dateien umgehen. In die neue Version flossen insgesamt 544 Pull Requests ein.

Bei Gitea handelt es sich um einen in Go geschriebenen Git-Service, der als Community-geführter Nachfolger von Gogs quelloffen verfügbar ist. Er soll Entwicklerinnen und Entwicklern auf einfache Weise ermöglichen, einen Git-Service auf eigenen Servern zu betreiben. Die Gitea-Features im Vergleich mit weiteren Versionsverwaltungswerkzeugen wie GitHub, GitLab oder BitBucket zeigt eine tabellarische Auflistung.

Continuous Integration mit Gitea Actions

Erstmals 2019 vorgestellt, sind GitHub Actions ein auf CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery) ausgelegter Bestandteil des Versionsverwaltungsdienstes GitHub. Die CI/CD-Integration war laut dem Gitea-Team eines der meistgefragten Feature-Requests, dem es nun nachgekommen ist: Das neue integrierte CI-System Gitea Actions ist als Preview enthalten. Es erlaubt das Wiederverwenden bekannter Workflows und das Verwenden von GitHub Actions in selbstverwalteten Gitea-Instanzen.

Derzeit nicht vollständig mit GitHub Actions kompatibel, plant das Entwicklungsteam die Kompatibilität in kommenden Releases zu erhöhen. Mit der Einführung von Gitea Actions geht die nicht abwärtskompatible Änderung einher, dass der Username gitea-actions dafür reserviert ist. Sollte ein User mit einem solchen Namen existieren, ist er vom Admin umzubenennen, was mithilfe des Admin-Panels möglich ist.

Gitea 1.19: Workflows lassen sich dank Gitea Actions nach einem entsprechenden Trigger automatisch ausführen. (Bild: Gitea)

Ein Tutorial für das Verwenden von Gitea Actions ist im Gitea-Blog zu finden. Weitere Hintergrundinformationen bietet das GitHub-Issue, in dem sich die zweijährige Arbeit nachverfolgen lässt.

Weitere Highlights in Gitea 1.19 hebt der ankündigende Blogeintrag hervor.

(mai)