Versionsverwaltung: Tower 8 soll mehr Übersicht über die Branches im Git bringen

Das deutsche Unternehmen SaaS.group hat den Git-Desktop-Client Tower 8 für macOS veröffentlicht. Das Release zielt vor allem auf den vereinfachten Umgang mit Branches im Repository und bringt Funktionen zum Vergleichen und Aufräumen. Neue Filterfunktionen sollen zudem die Übersicht verbessern.

Zweige im Blick

Die Ansicht der Branch History bekommt im neuen Release ein neues Compare-Icon, mit dem sich der angezeigte Zweig mit einem anderen lokal verfügbaren vergleichen lässt. Tower zeigt daraufhin nur die Commits auf dem Feature Branch an. Neben dem Icon steht die Anzahl der Commits, die der aktuelle Branch im Vergleich zurückliegt, und daneben findet sich die Zahl der Konflikte, die beim Merge auftreten.

Das neue Icon vereinfacht den Vergleich zwischen zwei Branches. (Bild: SaaS.group GmbH)

Die neue Ansicht Branches Review soll beim Aufräumen der Branches helfen. Die Übersicht bietet Filterfunktionen, um beispielsweise nur die aktiven beziehungsweise nur die inaktiven Branches oder diejenigen mit oder ohne Pull Request anzuzeigen. Ebenso lassen sich die Zweige nach dem Merge-Status filtern: vollständig gemergt, bereit zum Mergen oder mit Merge-Konflikten behaftet.

Eine weitere Neuerung sind Pinned Branches in der Sidebar: Entwicklerinnen und Entwickler können einzelne Branches per Rechtsklick an die Sidebar anheften, um schnell auf sie zugreifen zu können.

Filter für die Sidebar

Das neue Release führt zudem neue Filterfunktionen für die Sidebar ein. Zum einen lassen sich über ein Eingabefeld die angezeigten Zweige, Untermodule und Tags filtern. Zum anderen bringt das Release im View-Menü unter Tags und Remote Branches eine Einstellung, um die jeweiligen Elemente zu begrenzen und nur die 50, 100, 250 oder 500 jüngsten Tags beziehungsweise Remote Branches anzuzeigen.

Tags lassen sich neuerdings nicht nur sortieren, sondern auch auf die neuesten Einträge begrenzen. (Bild: SaaS.group GmbH)

Weitere Neuerungen und Bugfixes in Tower 8 für macOS lassen sich dem Tower-Blog entnehmen. Die Windows-Variante läuft in einem separaten Entwicklungsstrang und war zuletzt im November 2021 in Version 3 erschienen. Der Git-Client kostet ab 59 Euro jährlich pro User. Studenten, Lehrer, Bildungseinrichtungen und gemeinnützige Organisationen können eine kostenlose Lizenz erhalten.

(rme)