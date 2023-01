Versionsverwaltungsplattform GitHub zählt 100 Millionen Developer

GitHub hat laut Angaben der Betreiber "offiziell" 100 Millionen User. Damit erreicht die Plattform zur Versionsverwaltung das vor vier Jahren für 2025 gesteckte Ziel deutlich früher als geplant. Im Vergleich zum Start der Plattform vor fünfzehn Jahren ist die Nutzerbasis zudem deutlich globaler verteilt.

Die Zahl der Personen, die aktiv GitHub nutzen, dürfte allerdings geringer sein, da die Accounts an E-Mails gekoppelt sind, und es nicht unüblich ist, mehr als einen Account zu verwenden. Auch ist nicht klar, wie viele der Accounts tatsächlich aktiv sind.

Von der Gründung bis zur Microsoft-Tochter

GitHub entstand aus der Idee heraus, eine Plattform für das heute weit verbreitete, aber seinerzeit noch unterrepräsentierte Versionsverwaltungssystem Git anzubieten. Linus Torvalds hatte Git 2005 gestartet, da er mit anderen Versionsverwaltungssystemen unzufrieden war. Die Arbeiten an der GitHub-Plattform begannen 2007. Nach einer Betaphase fiel am 10. April 2008 der offizielle Startschuss.

Öffentliche Repositories sind kostenlos, während es kommerzielle Angebote für Unternehmen gibt. GitHub erhielt 2012 und 2015 Investitionen in Höhe von 100 Millionen beziehungsweise 250 Millionen US-Dollar. Bei der Finanzierungsrunde 2015 war das Unternehmen mit zwei Milliarden US-Dollar bewertet worden.

Drei Jahre später zahlte Microsoft 7,5 Milliarden US-Dollar, um die Versionsverwaltungsplattform zu übernehmen. Seinerzeit wurde der Xamarin-Gründer Nat Friedman der CEO von GitHub. Er betonte, dass die Plattform auch nach der Übernahme unabhängig bleiben solle. Zwei Jahre später kaufte GitHub den JavaScript-Paketmanager npm.

Globale Verteilung

Fünf Jahre nach dem Start zählte GitHub drei Millionen Developer (oder Accounts). Zum zehnten Geburtstag waren es dann 27 Millionen. Auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz GitHub Universe verkündete Friedman das nun erreichte Ziel, bis 2025 auf 100 Millionen Entwickler zu kommen.

Deutschland steht an der siebten Stelle im globalen Wachstum, und Russland teilt sich Platz 4 mit Indonesien. (Bild: GitHub)

Laut GitHub hat die globale Verteilung in den letzten Jahren deutlich zugenommen. So sei 2015 noch etwa ein Drittel der User in Nordamerika ansässig gewesen. 2022 seien die Nutzerzahlen vor allem in Indien, China und Brasilien hochgeschnellt. In Indien zählt GitHub etwa 10 Millionen Accounts, von denen 2,5 Millionen 2022 hinzugekommen waren. GitHub steht weiterhin für russische Entwickler offen.

Weitere Details lassen sich dem GitHub-Blog entnehmen.

(rme)