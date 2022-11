Versorgungsflug: SpaceX-Raumfrachter Dragon an ISS angedockt

Ein Dragon-Versorungsfrachter mit fast 3500 Kilogramm Ladung hat erfolgreich an die Internationale Raumstation ISS angedockt. An Bord der unbemannten Mission sind unter anderem wissenschaftliche Experimente und Nahrungsmittel. Zum Zeitpunkt des Andockens sei die ISS über dem Pazifik geflogen, hieß es in einer Live-Übertragung der US-Raumfahrtbehörde Nasa im Internet.

Es ist die 26. Versorgungsmission des kommerziellen Betreibers SpaceX in Zusammenarbeit mit der Nasa. Der Versorgungsfrachter soll nach etwa einem Monat wieder auf der Erde landen.

Spezielle Tomaten-Sorte an Bord

Geliefert wurden laut Nasa unter anderem Solarpaneele zur Stromversorgung, eine spezielle Tomaten-Sorte für gesündere Ernährung von Astronauten und ein Bluttest mit Mikroskop, der medizinische Diagnosen von Menschen im All erleichtern sollen. Als Überraschung für die ISS-Astronauten sei auch Eiscreme an Bord, hieß es am Sonntag während der Übertragung. Die erste Dragon-Kapsel von SpaceX zur ISS war 2012 geflogen.

Das Ende der Internationalen Raumstation rückt indessen allmählich in Sicht: Die Nasa plant, die ISS zu Beginn des Jahres 2031 in den Pazifik stürzen zu lassen. Grund ist der Zustand der zentralen Struktur der ISS, der auch nicht durch Reparaturen gebessert werden kann; die anderen Module könnten mit Reparaturen noch bis mindestens 2028 sicher betrieben werden. Bis dahin soll die ISS jedoch durchgehend mit Astronauten besetzt sein, ein Wechsel der Mannschaft soll zweimal jährlich erfolgen.

Bis es so weit ist, soll das Raumfahrtunternehmen SpaceX insgesamt noch zehnmal zur ISS fliegen, die entsprechenden bemannten Flüge hat die Nasa inzwischen bestellt. Beim Mitbewerber Boeing sind weitere sechs reguläre Flüge mit dem Raumschiff Starliner geordert.

(tiw)