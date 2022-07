Verwirrung um Outlook Lite für Android: Neue App oder bloß ein Update?

Unter dem Namen Outlook Lite bringt Microsoft einen neuen E-Mail-Client für Android an den Start. Es handelt sich um eine App, die für leistungsschwächere Smartphones gedacht ist. Ferner ist sie Teil von Microsoft 365, richtet sich also auf den ersten Blick an Unternehmens- und Bildungskunden. Weitere Informationen sind jedoch noch nicht verfügbar, denn bislang existiert lediglich ein Eintrag in der Roadmap – mit dem baldigen und weltweiten Erscheinen der Anwendung noch diesen Juli.

Vielleicht gibt es Outlook Lite bereits

Gleichzeitig findet sich jedoch bei Microsoft noch eine weitere App namens Outlook Lite, die jedoch nicht weltweit verfügbar ist. Eine Informationsseite zu dieser Applikation stiftet zudem noch mehr Verwirrung: Dieses Outlook Lite lässt sich explizit nicht mit geschäftlichen Konten verwenden, sondern ist für Privatkunden Microsofts gedacht. Ob es sich also schlicht um gleichnamige, aber technisch komplett unterschiedliche Apps oder vielmehr ein Update nebst weltweiter Verfügbarkeit der schon existierenden Anwendung handelt, bleibt in der Roadmap unklar – und eine entsprechende Anfrage von heise online hat Microsoft bislang noch nicht beantwortet.

Im hiesigen Play Store findet sich das ältere Outlook Lite nicht – jedoch testete Dr.Windows es mit einem händisch heruntergeladenen APK-Installer. Das Ergebnis: Oberflächlich unterscheidet es sich kaum vom regulären Outlook für Android, die Kontenverwaltung ist allerdings eingeschränkt und es lief subjektiv performanter. Letzteres könnte laut Dr.Windows aber ebenso auf das praktisch leere Konto während des Tests zurückzuführen sein.

Auch ein neues Desktop-Outlook kommt

Gleichzeitig bereitet Microsoft den Start seines neuen Desktop-Clients vor: Office Insider können es seit Mitte Mai testen. Neu sind in erster Linie die an die Web-Variante angelehnte Optik sowie die automatischen Erinnerungen an wichtige und unbeantwortete E-Mails. Außerdem soll Outlook seine Nutzer künftig durch den Arbeitstag führen, indem es Nachrichten mit einem Klick in To-Do-Listen und Kalendereinträge umwandelt. Wann genau das neue Outlook für den Desktop fertig sein soll, ist noch unklar.

(fo)