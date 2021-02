"Very Positive" fliegt von Steam: Gamer trauern um "Emoji Evolution"

Einen Versuch war es wohl wert: Das Entwicklerstudio "Very Positive" wurde von der PC-Spieleplattform Steam ausgesperrt. Laut dem Twitter-Account der Entwickler begründet Steam-Betreiber Valve diesen Schritt mit Review-Manipulationen. "Ich widerspreche dieser Entscheidung absolut", kommentiert der Twitter-Account der Entwickler diesen kontroversen Schritt.

WTF Das Internet ist voll von heißen IT-News und abgestandenem Pr0n. Dazwischen finden sich auch immer wieder Perlen, die zu schade sind für /dev/null. Mehr WTF-Meldungen

(Un)bekannt ist das Studio "Very Positive", das sich auf Twitter als "tricky driven developer and publisher games on Steam" beschreibt, für das Spiel "Emoji Revolution". Bei dem Puzzle-Spiel müssen Emojis kombiniert werden: "Strand" und "Baum" ergibt beispielsweise eine Palme. Die Spieler bewerteten den Titel auf Steam immerhin als "Mostly Positive" auf Basis von 99 Einzelbewertungen – ob die echt sind oder nicht, sei dahingestellt.

Very Positive, Very Positive

Das Dilemma der Menschlichkeit bleibt ungelöst: Emoji Evolution von "Very Positive" ist nicht mehr auf Steam verfügbar. (Bild: Steam)

Aufgrund des Seitenlayouts von Steam wird der Entwicklername allerdings direkt unter den Review-Scores angezeigt. "Very Positive" steht dort als Entwickler und Publisher gleich zweimal – weil auch die Nutzer-Reviews in kürzliche und alle Testberichte gezweiteilt werden, besteht hier höchste Verwechslungsgefahr. Der Entwicklername wird außerdem in derselben Farbe wie die User-Scores hervorgehoben. Kurz: "Very Positive" wusste schon, was es da tut.

Die charmant-dreiste List von "Very Positive" machte in den vergangenen Tagen in den sozialen Medien die Runde und erlangte so offenbar auch die Aufmerksamkeit von Valve. Mittlerweile ist der Entwickler-Account von "Very Positive" komplett gesperrt, auch die Produktseite von "Emoji Evolution" ist nicht mehr erreichbar. Die Leidtragenden sind am Ende also wieder mal die Gamer, die sich ihren "Emoji Evolution"-Fix nun woanders suchen müssen. Im Internet-Archiv Wayback Machine kann man die Storepage aber noch aufrufen und die Screenshots bestaunen.

Entwickler "Very Positive" genießt auf Twitter offensichtlich die unerwartete Aufmerksamkeit. Dass es sich bei den Namen um einen Trick handelt, streiten die Unbekannten hinter dem Studio dabei gar nicht ab. Getäuschte Nutzer sollten einfach versuchen, ihr Geld bei Steam zurückzufordern, schreibt "Very Positive".

Review-Trickserien auf Steam sind nicht neu: Gerade für kleine Studios sind die ersten User-Reviews enorm wichtig. Mehrere wurden dabei ertappt, selbst Positiv-Reviews zu verfassen oder Bekannte dazu anzustiften. Stattdessen einen geschickten Studionamen zu wählen, ist im direkten Vergleich eine deutlich elegantere Betrugsvariante. Wer nun inspiriert ist: Der Firmenname "Overwhelmingly Positive" ist noch zu haben. Vielleicht sollte Valve dann doch mal an dem Seitenlayout arbeiten.

(dahe)