ViacomCBS will als "Paramount" den Streaming-Markt erobern

Der Medienkonzern ViacomCBS nennt sich um: Er soll künftig schlicht "Paramount" heißen. Unter diesem Namen firmiert bereits der Streaming-Dienst des Unternehmens, das durch den Merger von CBS und Viacom 2019 entstanden ist.

Unter dem neuen Namen möchte Paramount zu einem wichtigen Player auf dem Markt für Streaming-Dienste werden. Bis 2024 sollen 100 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten gewonnen werden. Von Paramount produzierte Filme sollen ab 2024 nach einem Kino-exklusiven Zeitraum auf Paramount+ zu sehen sein. Zu dem Plan gehört auch die internationale Expansion: 2022 sollen Inhalte des US-Streaming-Dienstes über Sky für Kundinnen und Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar werden. Auch in Großbritannien, Irland und Italien soll Paramount+ starten.

Sehen können die Inhalte von Paramount+ alle, die Sky Cinema abonniert haben. Ein Aufpreis wird laut Sky dafür nicht fällig. Allerdings wird es Sky-Abonnenten auch möglich sein, Paramount+ separat zu buchen, wenn sie Sky Cinema nicht abonniert haben. Den Preis dafür nennen Sky und ViacomCBS nicht.

"Halo"-Serie in Arbeit

Zu den Highlights des Paramount-Portfolios gehört eine Serie um die Videospielreihe "Halo", zu der das Unternehmen kürzlich einen zweiminütigen Trailer veröffentlicht hat. In den USA wird "Halo" ab dem 24. März zu sehen sein. Ob und wann "Halo" aber in Deutschland erscheint, bleibt offen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zur Serie "Halo" von Paramount (Quelle: ViacomCBS)

Es gilt als wahrscheinlich, dass ViacomCBS die Serie nicht mehr an einen anderen Dienst abgibt, der in Deutschland verfügbar ist. Darauf weist etwa das Verfahren mit der ebenfalls von ViacomCBS produzierten Serie "Star Trek Discovery" hin: Die Serie war lange auf Netflix verfügbar, wurde dort aber mittlerweile entfernt. Als Eigenproduktion mit großem Profil könnte "Halo" eine wichtige Rolle in der Vermarktung von Paramount+ spielen. Hauptfigur der neuen Serie ist der Master Chief, Protagonist der von Microsoft entwickelten Videospiele. Er wird in "Halo" von Pablo Schreiber gespielt. Unterstützung bekommt er von der Hologramm-KI Cortana, die in der Serie von Jen Taylor gespielt wird. Taylor leiht Cortana in den Videospielen ihre Stimme.

Außerhalb der USA soll Paramount+ knapp 3000 Episoden von Inhalten für Kinder, 1000 Episoden von Reality-Shows, mehr als 500 Filme und 2500 Stunden an Eigenprogrammen bieten. Als Highlights des Portfolios nennt der Anbieter neben "Halo", "The Offer" und "iCarly", außerdem weist er auf "Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years", "Star Trek: Prodigy" und "MTV Unplugged" hin. Daneben soll es Klassiker wie "Mission Impossible" und "Transformer" zu sehen geben.

(dahe)