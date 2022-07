Video: Roboterhund mit Maschinenpistole auf dem Schießstand

Das Video eines Roboterhundes, der mit einer Maschinenpistole ausgerüstet ist und diese abfeuert, sorgt online für Aufsehen. Gemacht hat es wohl der Chef der russischen Hoverbike-Firma Hoversurf. Der Roboter erinnert an Spot von Boston Dynamics, laut dem US-Magazin Vice handelt es sich aber um eine Kopie, die aus China über AliExpress verkauft wird. Auf dem Video läuft das Gerät erst etwas auf einem Schießstand herum. Bald wird dann die Waffe abgefeuert, wobei der kleine Roboter vom Rückstoß ordentlich durchgeschüttelt wird und die Kugeln stark abgelenkt werden. Sehr zielgenau sieht das nicht aus.

Auf "Skynet" getauft

Wie die Waffe ausgelöst wird, geht aus dem Video nicht hervor, es liegt aber nahe, dass das per Fernsteuerung geschieht. Außerdem ist die Aufnahme schon etwas älter, zu sehen sind eine Menge Schneereste. Auf Youtube wurde es Ende März veröffentlicht.

Seit die US-Firma Boston Dynamics immer agilere Roboter baut und diese in schicken Videos vorführt, gibt es auch immer wieder Hinweise auf dystopische Science-Fiction, die illustriert, was damit angerichtet werden könnte. Das Video von Alexander Atamanov scheint nun auch deshalb so rasche Verbreitung zu finden, weil es diese Befürchtungen bebildert. Und Atamanov bedient diese Befürchtungen auch – in einem Facebook-Eintrag hat er das Gerät "Skynet" getauft. Das Video davon wurde auf Youtube lange übersehen, jetzt verbreitet es sich rasant über Twitter. Ob Atamanov seit dem Frühjahr weiter daran gearbeitet hat und beispielsweise die offenbar sehr geringe Zielgenauigkeit verbessert hat, ist unbekannt.

Sicher auch wegen der Gefahr, die solche Aufnahmen für das Image der Roboter von Boston Dynamics bedeutet, untersagt das Unternehmen die Ausstattung seiner Roboter mit Waffen, schreibt Vice. Auf Nachahmungen wie jene aus dem Video hat die US-Firma aber keinen Einfluss. Schon im vergangenen Jahr hatte eine US-Firma einen Roboterhund vorgestellt, der mit einer großen Waffe ausgestattet war. Davon hatte es aber kein solch eindrückliches Video gegeben. Spot von Boston Dynamics kostet über 70.000 US-Dollar, billige Kopien gibt es aber bereits für wenige Hundert Euro. Das Gerät aus dem Video von Atamanov kostet ungefähr 3000 US-Dollar.

(mho)