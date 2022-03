Video-Telefonzelle fürs Büro: Mit Room for Zoom die Kollegen ausblenden

Room for Zoom heißt eine neue Arbeitskabine, die speziell auf Videokonferenzen ausgerichtet ist. Entstanden ist das Produkt aus einer Kooperation des Raumkonzepte-Anbieters Room, der Firma hinter der Video-Konferenzsoftware Zoom und HP. Die Zellen sind schallgedämmt und mit HP-Hardware ausgestattet.

Room for Zoom sei speziell für Zoom-Anrufe entwickelt worden: Es handele sich um eine "schlüsselfertige Video-Collaboration-Suite für moderne Büros und Arbeitsplätze", in der sich Software und Kabine gegenseitig komplementieren, so Room in der Ankündigung. Damit wolle man die Lücke zwischen Präsenzarbeit und Remote Work schließen.

Modularer Aufbau, vorinstallierte HP-Hardware

Ein zentrales Feature des Zoom-Room ist seine nachhaltige Schalldämmung: Diese besteht aus recycelten Plastikflaschen und reduziert den Bürolärm laut Hersteller um 27 dB. Standardmäßig sind in den Kabinen zudem Oberlichter, eine Zubehörschiene und ein Whiteboard vorhanden. Der Schreibtisch der Kabine ist höhenverstellbar, Ventilatoren und ein optionaler HEPA-Filter sollen außerdem dafür Sorgen, dass die Luft im Zoom-Room nicht stickig wird.

Die Zoom-Variante der Kabine zeichnet jedoch der verbaute HP Collaboration G6 27-Zoll-All-in-One-Touchscreen aus. In Kombination mit einer Logitech Brio Ultra HD PRO Webcam soll dieser hardwareseitig den reibungslosen Ablauf von Videokonferenzen gewährleisten. Vorinstalliert ist eine Zoom-Rooms-Software. Zwei zusätzliche, dimmbare LED-Lichtleisten sollen Call-Teilnehmende zudem adäquat ausleuchten.

Der Zoom-Room in der hellen und in der dunklen Variante. (Bild: Room)

Bei der Kundschaft kommt die Kabine vorgefertigt, aber unmontiert flach verpackt an. Den Room for Zoom ist ab sofort in zwei Farbvarianten – hell und dunkel – erhältlich. An Homeoffice-geplagte Privatpersonen richtet sich das Paket jedoch nicht, sie dürfte wohl spätestens der stolze Preis von 16.495 Euro abschrecken.

