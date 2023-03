Video-Upscaling im Edge-Browser: Microsoft experimentiert mit KI-Funktion

Microsoft experimentiert in seinem Web-Browser Edge mit einer KI-gestützten Verbesserung niedrig aufgelöster Web-Videos. Wer den Browser im Betatest-Kanal bezieht (Canary Channel), hat nun die Chance, diese neue Funktion kennenzulernen. Sie errechnet für alle abgespielten Videos auf dem lokalen Computer in Echtzeit ein verbessertes Bild, sofern das Video eine geringere Auflösung als 720p hat – und einige weitere Bedingungen erfüllt sind. Derzeit aktiviert Microsoft die "Video Super Resolution" genannte Neuerung bei etwa der Hälfte der Edge-Nutzer im Canary-Channel automatisch – die anderen Nutzer können sie selbst einschalten. Das teilt Microsoft auf der Website seines Insider-Programms mit.

Scharf gerechnete Video auf aktuellen Grafikkarten

"Video Super Resolution" soll mittels Machine Learning die niedrige Auflösung eines Videos hochrechnen sowie blockartige Artefakte verringern, die oft als Folge von Kompression erscheinen, schreibt Microsoft. Dies soll in Edge bei Youtube sowie "anderen Streamingplattformen" der Fall sein, und zwar unabhängig von der Netzkapazität und der tatsächlichen Auflösung des Videos. Allerdings sind dafür bestimmte Grafikkarten-Serien erforderlich: RTX 20/30/40 von Nvidia oder RX5700 bis RX7800 von AMD. Weitere Bedingungen, die erfüllt sein müssen: Die Auflösung des Videos muss unterhalb von 720p liegen und die Bildgröße muss horizontal wie vertikal mindestens 192 Pixel betragen; ein mobiler Computer muss an die Stromversorgung angeschlossen sein; das Video darf nicht DRM-geschützt sein (Digital Rights Management).

Bei Computern mit integrierter und dedizierter GPU müssen Nutzer zunächst den automatischen Wechsel der GPU deaktivieren und die externe GPU dauerhaft aktivieren. Sind alle Bedingungen erfüllt (und gehört man zu den glücklichen 50 Prozent der Nutzer), wird "Video Super Resolution" automatisch aktiviert – was man an einem "HD"-Symbol in der Adresszeile erkennen soll, schreibt Microsoft. Ein Klick auf dieses Symbol schaltet die Funktion aus. Wer dieses Symbol nicht sieht, kann die neue Funktion unter edge://flags/#edge-video-super-resolution auch manuell aktivieren.

Microsoft teilt weiterhin mit, dass "Video Super Resolution" eine KI-Entwicklung der eigenen Forschungsabteilung sei. Nvidia hatte auf der Unterhaltungselektronikmesse CES im Januar eine fast identisch benannte Neuerung vorgestellt: "RTX Video Super Resolution" soll ungefähr das Gleiche leisten und in den Browsern Chrome und Edge automatisch funktionieren.

(tiw)