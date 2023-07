Erfahrungsbericht: Aufbau des 3D-Drucker Bausatzes Prusa MK4

Prusa bietet seine FDM-Drucker als Fertiggerät und günstigeren Bausatz an. Ob sich das lohnt und was das bringt, untersucht unser Autor in seiner Videoreihe.

(Bild: @JanTec, Jan Wegener)